حالة الطقس غدا الخميس 12-5-2022 على مصر.. توقعات بسقوط أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس غدا الخميس، مشيرة إلى سقوط أمطار على أقصى المناطق الغربية للبلاد، تكون خفيفة وغير مؤثرة على الحياة اليومية، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الشرقية، على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، والوجه البحري، وسلاسل البحر الأحمر، والسواحل الشرقية والغربية، ذلك على فترات متقطعة خلال ساعات النهار.

حالة الطقس غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها قبل قليل، أنّ طقس الغد يكون غائم جزئيا على السواحل الغربية والشرقية وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع استمرار الشبورة المائية على جميع المحافظات، عدا شمال وجنوب الصعيد.

وتابعت هيئة الأرصاد، أنّ الطقس يكون حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، والقاهرة الكبرى، والوجه البحري، شديد الحرارة على مدن ومحافظات جنوب الصعيد، معتدل على وسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية والشرقية.

وأشارت الأرصاد، إلى أنّ طقس الليل يكون مائلا للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، والسواحل الغربية وسلاسل البحر الاحمر، كما يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، حيث تسجل درجات الحرارة ليلا بين 17 لـ24.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 12 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24.