الأرصاد الجوية: كتل هوائية على البحر المتوسط أدت إلى تحسن الطقس

أكدت الهيئة العامة للارصاد الجوية، أن مصر تتأثر حاليا بكتل هوائية قادمة على سطح البحر المتوسط، ما أدى إلى اعتدال درجات الحرارة، خاصة على السواحل الشمالية ووسط الدلتا حتى شمال الصعيد.

وأكدت منار غانم الخبيرة بهيئة الأرصاد الجوية، أن هذة الكتل الهوائية ساعدت على تحسن درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها الطبيعية فى هذا الوقت من الآن، حيث يسود طقس ربيعي حار خلال ساعات النهار، على القاهرة الكبرى والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وكذلك السواحل الشرقية والغربية ووسط سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، فى حين يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء ومحافظات شمال وجنوب الصعيد.

ارتفاع درجات الحرارة الصغرى

وأضافت «غانم»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن ساعات المساء ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة الصغرى، حيث تسجل ما بين 18 و19 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، إذ يسود طقس معتدل في شمال الصعيد، ويسود طقس لطيف على محافظات جنوب البلاد، فى حين يصبح مائلا للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء في مصر، على النحو التالي:

- القاهرة 30 - 18

- الإسكندرية 24 - 17

- وادي النطرون 29 - 18

- طنطا 28 - 19

- شبين الكوم 29 - 19

- دمنهور 29 - 18

- بلطيم 26 - 17

- مطروح 23 - 16

- السلوم 23 - 15

- سيوة 29 - 15

- بورسعيد 25 - 17

- دمياط 26 - 18

- الزقازيق 29 -18

- المنصورة 28- 19

- الإسماعيلية 30 - 19

- السويس 30 - 18

- العريش 25 - 16

- رفح 25 - 16

- رأس سدر 32 - 18

- نخل 28 - 11

- نويبع 33 - 19

- طابا 32-18

- كاترين 26-12

- الطور 33-20

- شرم الشيخ 34-24

- الغردقة 33-24

- مرسى علم 35-23

- الفيوم 33-18

- بني سويف 33-18

- المنيا 34-18

- أسيوط 34-18

- سوهاج 37-20

- قنا 39-23

- الأقصر 40-23

- أسوان41-25

- إدفو 40-24

- أبو سمبل 39-24

- الوادي الجديد 37-23

- شلاتين 34-20

- أبو رماد 33-19

- حلايب 29-20

- رأس حدربة 30-20.