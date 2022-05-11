الأرصاد: درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي.. والعظمى في القاهرة 30

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ درجة الحرارة العظمى على القاهرة ستكون 30 مئوية اليوم.

وذكرت «غانم»، أن درجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، حيث تتأثر بكتل هوائية قادمة من البحر المتوسط، ما يجعل الأجواء في فترة النهار ربيعية، وحارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدلة الحرارة على السواحل الشمالية وأغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وشديدة الحرارة على جنوب سيناء.

«غانم»: أجواء باردة على السواحل الشمالية

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «خلال فترات الليل، بدأنا نشعر بارتفاع درجات الحرارة الصغرى، ومن المتوقع أن تكون بين 18 و19 درجة مئوية، والأجواء لطيفة في كل المناطق عدا السواحل الشمالية، حيث تكون الأجواء مائلة للبرودة».

غانم: الأجواء الحالية مستمرة حتى غد الخميس

وتابعت، أنّ هذه الأجواء مستمرة حتى غد الخميس بنفس درجات الحرارة، إضافة إلى تكون شبورة مائية في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية أحيانا، لكنها تتلاشى فور سطوع أشعة الشمس، مشيرة إلى أن الرؤية بدأت تتحسن على أغلب الطرق.

وتوقعت «غانم»، ارتفاعا في درجات الحرارة بنحو 3 درجات، أي 33 درجة مئوية، وستكون ذروة الارتفاعات يوم السبت المقبل على أنحاء الجمهورية كافة، وستكون ملحوظة في محافظات شمال وجنوب الصعيد، لأن العظمى فيها ستتجاوز 40 درجة مئوية، والأجواء ستكون شديدة الحرارة في الجمعة والسبت.