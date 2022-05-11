السيطرة على حريق شقة في ميدان الكيت كات بالعجوزة دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، على حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع العلمين بميدان الكيت كات بمنطقة العجوزة، دون وقوع أي إصابات بشرية، واقتصرت فقط على الخسائر المادية.

حريق في شقة

بداية الواقعة عندما، تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قوات الحماية المدنية، يفيد بورود إشارة بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع العلمين بميدان الكيت كات بمنطقة العجوزة، وذلك دون وقوع أي إصابات بشرية.

سيارات الإطفاء تحاول السيطرة على الحادث

وعلى الفور وبعد دقائق من تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان حريق السيارة، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وسيارة إسعاف لنقل أي مصابين في حالة حدوث إصابات، فضلا عن إجراء عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، والدفع بأوناش لرفع آثار الحريق وعودة حركة المرور مرة أخرى لطبيعتها بعد توقفها لفترة بسبب اشتعال الحريق.

وتحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على الملابسات الكاملة، وجار تفريغ الكاميرات وسؤال شهود العيان على الحريق.