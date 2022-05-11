ضحايا الإهمال الطبي باب لا يغلق.. آخرهم مارينا صلاح

تعددت أسباب الإهمال الطبي والموت واحد للجميع، شهدت الأيام القليلة الماضية عدداً من ضحايا الإهمال الطبي التي أودت بحياة 4 من المرضى، دون وعي من الطبيب أو طاقم التمريض بحالة المريض أو خطورة حالته الصحية ومدى التجهيزات الموجودة بتلك المستشفيات، ومعرفة إمكانية تطور حالة المريض للدرجة التي قد تودي بحياته الأمر الذي وقع بالفعل كما سجلته، كالزوجة التي فقدت حياتها في ريعان شبابها بسبب خطأ طبي، الشاب الذي توفي جراء خطأ جراحي أثناء إجراء عملية الزائدة، وغيرهم ممن سجلتهم محاضر الشرطة وأقسام الطوارئ في تلك المستشفيات.

مارينا صلاح ضحية الإهمال الطبي

توفيت مارينا صلاح أثناء ذهابها لعلاج عينيها التي قرر الأطباء حاجتها لإجراء أشعة صبغة لها دون قيامهم بالفحص اللازم لها لمعرفة ما إن كانت تعاني من موانع جسدية قد تسبب لها مضاعفات حال إجراء هذه العملية من عدمها، ليتبين بالفعل أنها تعاني من حساسية تجاه أشعة الصبغة أودت بحايتها على الفور.

كما تبين عدم جاهزية المستشفى بالإمكانيات اللازمة كوجود غرفة عناية مركزة، الأمر الذي دفع ذويها لمحاولة نقلها إلى مستشفى أخرى ولكن كانت قد فارقت الحياة، ليفتح بوفاتها فصل جديد في مجال الإهمال الطبي حيث فارقت مارينا الحياة، في إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة، وتركت خلفها طفلاً لم يتجاوز عمرة الـ 12 شهراً.

الطفلة عتاب ضحية الإهمال الطبي

لقيت الطفلة «عتاب» التي تبلغ لم تكمل عامها الخامس بعد مصرعها بعدما دلفت داخل غرفة العمليات قاصدة إجراء جبس في زراعها حيث سقطت أرضاً حال لعبها مع أقرانها في الشارع ما استوجب إجراء عملية لها لكنها انتهت بجعلها جثة هامدة.

حالة من الصدمة أصابت الأسرة التي لم تكن تتخيل أن تتوفى طفلتهم في عمر الملائكة حال تجبيس زراعها فقط، فخرج الأطباء يبلغوان الجد والأهل بوفاة الطفلة الصغيرة ويفسروا ذلك بعدم تحضير الطفلة الجيد للعملية حيث تقيأت، ما أدى لنزول القيء في القصبة الهوائية ونتج عنه انسداد في الرئتين فماتت على الفور وتم تحرير محضر بواقعة الإهمال الطبي.

عروس الغربية فقدت حياتها بسبب خطأ طبي

فقدت العروس شيرين حياتها إثر تدخل طبي خاطئ قبل أن ترتدي فستان الزفاف لتستمتع مع شريك حياتها بأسعد أيام حياتها، اللحظة التي تتمناها كل فتاة من أقرانها في مثل عمرها، ولكن قضتها ضريحة الفراش بعد تعاطيها حقنة بنج زائدة، أثناء إجراء جراحة عملية تكميم معدة داخل أحد المستشفيات الخاصة بطنطا.

35 يوما من الألم

قضت شيرين صاحبة الـ24 عاما 35 يوماً داخل غرفة العناية المركزة ثم لقيت مصرعها على الفور، بسبب خطأ طبي أودى بحياتها من قبل طبيب التخدير عن طريق حقنة بنج خطأ، أُعطيت لها خلال إجراء عملية تكميم، ما أدى إلى حدوث مضاعفات أدت لوفاتها.

وتحرر محضر بالواقعة يحمل رقم 3785 قسم ثان طنطا، والمقيد 680 لسنة 2021 حصر تحقيقات والمتهم فيه مستشفى خاص بطنطا، بالتسبب في وفاة ابنته أثناء إجرائها لعملية تكميم معدة.

أسبوع من المعاناة مع المرض لـ«أحمد»

وعكة صحية أصابت الشاب أحمد حسني الذي لقى مصرعه بعد معاناة مع المرض الذي سببه له الإهمال الطبي داخل أحد المستشفيات بمحافظة أسيوط، حيث دفعته للتوجه إلى المستشفى للكشف عن سبب تلك الوعكة فأجرى له الطبيب استكشاف لمنطقة البطن وقام بقص أجزاء من الأمعاء ووضع شبكة في البطن ما تسبب له في حدوث ارتشاح رئوي وتدهور حالته الصحية فلقي مصرعه بعد 7 أيام من المعاناة.