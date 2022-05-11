«الصحة»: أغلقنا المستشفى الذي ماتت به مارينا صلاح.. وننتظر التحقيقات

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، شكَّل لجنة عقب وفاة مارينا صلاح، وأصدر قرارا إداريا لغلق المستشفى التي توفيت فيها عقب دخولها لعلاج عينها، مبينا أن المستشفى لا يوجد به غرفة عناية مركزة بجانب وجود مخالفات في الترخيص.

قرار إداري ضد المستشفى

وأضاف «عبد الغفار» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «CBC» مساء أمس، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن العقوبات المترتبة على الإهمال الطبي لها شق إداري ومهني وطبي وجنائي، والوزارة تحركت في الشق الإداري في ظل تحرك النيابة في الشق الجنائي حتى يتم الانتهاء من التحقيقات.

توجيه بالشكر لكل شخص واقف بجوار أسرة الضحية

من جانبه، أوضح مايكل صلاح، شقيق مارينا ضحية الإهمال الطبي، إنه يتوجه بالشكر تجاه كل شخص وقف بجانبهم، وعلى رأسهم الدكتور خالد عبدالغفار الذي تعامل مع القضية كأن «مارينا ابنته»، لافتا إلى أن المستشفى لم يتواصل مع أسرة الضحية، موضحا أن شقيقته لم يتم سؤالها في المستشفى عن وجود حساسية عندها أم لا، مبينا ضرورة القيام بالاختبار الخاص بالحساسية من أجل مواجهة أي مشاكل محتملة، متابعا: «مكنش هنخسر حاجة لو عملنا الاختبار، وإحنا بنتهم المستشفى وهي متواصلتش معانا من يوم الحادثة لحد دلوقتي».

حكاية وفاة مارينا صلاح

تعود حكاية «مارينا صلاح» إلى أيام مضت، حينما ذهبت لعمل أشعة صبغة على عينها في أحد مستشفيات العيون الشهيرة، وبعدها استغاثت بزوجها لشعورها بأنها تموت.