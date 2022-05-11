مصممة أزياء Moon Knight تكشف تفاصيل عملها على الشخصيات

كشفت مصممة الأزياء، ميجان كاسبيرليك، تفاصيل عملها على الأزياء الخاصة مسلسل Moon Knight، الذي حمل توقيع المخرج المصري محمد دياب، وعرض على مدار 6 أسابيع حتى الرابع من مايو الجاري، حيث أشارت إلى أن إنشاء مظاهر مفصلة ومعقدة لثلاثة آلهة مصرية ضخمة، بالإضافة إلى اثنين من الأبطال الخارقين الجدد في عالم مارفل السينمائي، ليس بالأمر السهل ولكن الفن يكمن في التفاصيل على حد تعبيرها.

مصممة أزياء Moon Knight تتحدث عن المسلسل

وقالت ميجان كاسبيرليك، مصممة أزياء مسلسل Moon Knight، إنها تحدثت بشكل مكثف مع أعضاء طاقم عمل المسلسل المصريين، بما في ذلك المخرج محمد دياب والنجمة مي القلماوي، متابعة: «أراد دياب دائمًا التركيز على الرموز المصرية في الأزياء بشكل كبير، لكن كان حذرًا من المبالغة في ذلك»، وذلك وفقا لتصريحاتها مع موقع مجلة «فارايتي».

ميجان كاسبيرليك تكشف تفاصيل مسلسل Moon Knight

وأضافت مصممة الأزياء: «لقد تحدثت أنا ومي مطولا، كان الأمر يتعلق بامتلاك تلك التفاصيل الدقيقة، ولكن لا تزال تمثل الثقافة المصرية اليوم وأيضًا رموز المصريين القدماء من الماضي، والتحدي كان في كيفية إدخال هذه الرمزية في الزي بمهارة».

وعن تفاصيل زي «ليلى» التي قامت بدورها مي القلماوي ضمن الأحداث: «مع ليلى، فعلت ذلك في مجوهراتها، لديها ثعبان صغير، وهو الأفعى التي على قرطها، كان لديها بعض الهيروغليفية التي كانت دقيقة للغاية، أما سوار هارو كانت صلاة موت أميت موجودة عليه، واستعنت بذلك من كتاب كبير عن الموت في متحف ميت به نقوش وصور وأعمال فنية مختلفة عليه، لذلك قمت بمحاكاة ذلك على السوار».

بينما أوضحت أن بدلة Moon Knight، التي تتكون من 803 قطع مختلفة، تم بناؤها من قبل «FBFX» في لندن، وهي شركة متخصصة في توفير أزياء المؤثرات الخاصة لصناعة الترفيه.