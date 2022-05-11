«التضامن» للمقبلات على الزواج: عيلة جوزك عيلتك.. قدمي السبت تلاقي الحد

واصلت وزارة التضامن الاجتماعي، جهودها ضمن مشروع «مودة» للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، بتقديم نصائح مهمة للمقبلات على الزواج، عبر الصفحة الرسمية للمشروع على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لبناء أسرة مستقرة والحد من الطلاق.

دعم الشباب المقبل على الزواج بالمعلومات

ونصح مشروع مودة، المقبلات على الزواج، قائلا: «ابدأي الشراكة بنية إيجابية، وعاملي عيلة زوجك زي عيلتك بالظبط وأكتر، قدمي السبت تلاقي الأحد».

وبدأ مشروع مودة عمله في مصر، فبراير 2019، بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزارة التضامن الاجتماعي، بهدف تدعيم الشباب المقبل على الزواج، بالمعلومات التي تمكنهم من بناء أسرة مستقرة بعيدة عن المشكلات، والحد من زيادة معدلات الطلاق، والحفاظ على كيان الأسرة.

ويقدّم المشروع للمقبلين على الزواج، محتوى علمي مطور على يد مجموعة من الخبراء، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومعتمد من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.

تفاصيل المحتوى العلمي لبرنامج «مودة»

وأوضحت الصفحة، أنّ المحتوى العلمي ينقسم إلى مجموعة من المحاور الأساسية، منها «النفسي، الاجتماعي، والشرعي»، بخلاف محور الصحة الإنجابية، لافتة إلى أنّه يتم تنفيذ التدريبات بمختلف التجمعات الشبابية والجامعات المصرية، ومراكز الشباب ومعسكرات التجنيد، التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، ومكلفات الخدمة العامة.

التدريبات تستهدف المخطوبين والمتزوجين حديثا

ويتوسع «مودة» في طبيعة الفئات المستهدفة للمشروع، حيث بدأ التنفيذ في تدريبات تستهدف المخطوبين والمتزوجين حديثا، شرط حضور الطرفين معا، كما يتم تنفيذ التدريبات بمختلف المحافظات بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، والجمعيات الشرعية، ومديريات التضامن الاجتماعي، ونادي روتاري مصر، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وتتناول المحاور التدريبية، القيم الإنسانية والمفاهيم الدينية والشرعية المتعلقة بالزواج، ودعم القيم داخل الأسرة، ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعية، وجرى تنظيم ورش تدريبية الأسبوع الماضي في محافظة البحر الأحمر، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.