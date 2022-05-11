حاكم الشارقة يفتتح المعرض القرائي للطفل تحت شعار «كون كونك»

بمشاركة مصرية متميزة، افتتح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الدورة الـ 13 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار «كوِّن كونك»، خلال الفترة من 11 وحتى 22 مايو الجاري، في مركز إكسبو الشارقة، بحضور الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة.

عروض غنائية وتعليمية

وعقب الافتتاح شاهد حاكم الشارقة عرضاً غنائياً قدمه مجموعة من الأطفال، ثم تفقد أروقة وأركان المهرجان المتنوعة، حيث تعرّف على ما يقدمه المهرجان من أنشطة وفعاليات متنوعة للأطفال، إلى جانب أجنحة الجهات التعليمية والتربوية والثقافية المشاركة في المهرجان.

واستمع خلال الجولة من الطفلين محمد سامي سيف الحاج، وفاطمة أحمد عبيد صندل، إلى شروحات مفصلة حول الجهات المشاركة في المهرجان، والتي تعكس الاهتمام الكبير بالطفل في إمارة الشارقة.

وزار «القاسمي»، جناح مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ومجلس الشارقة للتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، ووزارة التربية والتعليم، حيث تعرف سموه على الجهود المبذولة لتطوير وترقية أدوات ووسائل تعليم الأطفال، إلى جانب الإصدارات المختلفة التربوية والتعليمية التي تعمل عليها الجهات لترقية وتعزيز التعليم والتعلم، وحب القراءة لدى الأطفال.

معرض لرسوم الطفل

كما زار عدداً من الأجنحة للمؤسسات الحكومية العاملة في مجال النشر ودعم ورعاية وتثقيف الأطفال، واطلع على جناح مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين ومجلس الحرف المعاصرة «إرثي»، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ودائرة الثقافة، ومجموعة كلمات، ومعهد الشارقة للتراث، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وإدارة التثقيف الصحي وإدارة سلامة الطفل التابعتين للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، إلى جانب جناح هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وعدد من الأجنحة للجهات المختلفة.

وتوقف «القاسمي»، عند عدد من الأنشطة والفعاليات التي يقدمها المهرجان للأطفال، ضمن برنامج الورش والفعاليات المخصصة لتنمية مهارات الأطفال في مختلف المجالات العلمية والإبداعية.

واختتم حاكم الشارقة جولته في المهرجان بزيارة معرض الشارقة لرسوم كتب الأطفال، حيث تعرف على ما يضمه المعرض من رسومات لمشاركين من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن مختلف دول العالم.

كان في استقبال القاسمي لدى وصوله الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب الحاكم، والشيخ سلطان بن عبد الله بن سالم القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وعدد من رؤساء الدوائر المحلية، وكبار المسؤولين والمعنيين بالشأن الثقافي، والأدباء والكتاب والناشرين، وممثلي وسائل الإعلام.