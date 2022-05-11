رفض استئناف ريم البارودي على تغريمها 20 ألف جنيه في سب ريهام سعيد

رفضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من الفنانة ريم البارودي، على تغريمها مبلغا ماليا قدره 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

وجاء في أوراق الدعوى التي تحمل رقم 2131 لسنة 2021، أن الممثلة ريم البارودي سبت الإعلامية ريهام سعيد في أحد البرامج التليفزيونية.

تسجيل صوتي

وفي وقت سابق، حرّكت ريهام سعيد قضية جنح ضد ريم البارودي بتهمة السب والقذف وطعن في الأعراض، مستندة إلى تسجيل صوتي توجه لها فيه ألفاظ سُباب.

ريهام سعيد: لا عداوة أو غيرة بيني وبين ريم البارودي

وقالت ريهام سعيد، خلال حوار سابق لها في أحد البرامج التليفزيونية، إنه ليس هناك غيرة أو عداوة بينها وبين ريم البارودي، معقبة: «غيرتي من ريم البارودي كلام أهبل.. عمر ما في حد أحسن مني، وليس هناك صداقة أو عشرة بيننا وتقابلنا معًا 6 مرات فقط، وقلت إنها ليست فنانة ناجحة لكي أغير منها».