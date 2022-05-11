بدء جلسة استئناف ريم البارودي على تغريمها 20 ألف في سب ريهام سعيد

بدأت المحكمة الاقتصادية، قبل قليل، جلسة نظر الاستئناف المقدم من الفنانة ريم البارودي، بعد تغريمها 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، في أحد البرامج التليفزيونية.

دعوى ريهام سعيد ضد ريم البارودي

وجاء في أوراق الدعوى التي حملت رقم 2131 لسنة 2021، أنّ الإعلامية ريهام سعيد، أقامت دعوى ضد الفنانة ريم البارودي، تتهمها بسبها وقذفها في أحد البرامج التليفزيونية.

وأسند دفاع الإعلامية ريهام سعيد، تسجيلا صوتيا لريم البارودي، وجّهت لها فيه ألفاظ سُباب، رافضة أن تصل طريقة الخلاف بينها وبين أي إعلامية أو فنانة إلى هذا الحد، مؤكدة أنّ الفنانين يجب أن يكونوا قدوة للجمهور، على حد تعبيرها.

وخلال ظهور الإعلامية ريهام سعيد، في أحد البرامج التليفزيونية، في وقت سابق، قالت إنّه ليس هناك غيرة أو عداوة بينها وبين ريم البارودي، معقبة: «غيرتي من ريم البارودي كلام أهبل.. عمر ما في حد أحسن مني، وليس هناك صداقة أو عشرة بيننا وتقابلنا معًا 6 مرات فقط، وقلت إنّها ليست فنانة ناجحة لكي أغير منها».