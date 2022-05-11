المحكمة الاقتصادية تنظر استئناف ريم البارودي ضد ريهام سعيد بعد قليل

تستعد المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم، للنظر في الاستئناف المقدم من قبل الفنانة ريم البارودي، على خلفية تغريمها 20 ألف جنيه بشأن مقطع صوتي مسرب لها تتحامل فيه على الإعلامية ريهام سعيد بالسب والقذف وتذكرها بعبارات مسيئة.

المحكمة الاقتصادية تقضي بـ20 ألف جنيه غرامة

كانت المحكمة الاقتصادية قد قضت في وقت سابق، بتغريم ريم البارودي مبلغ 20 ألف جنيه، على خلفية الاتهام بشأن التسجيل المسرب لها على وسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بتاريخ جلسة 10 مارس الماضي، كما ألزمتها التعويض بالحق المدني.

وكانت هيئة المحكمة قد حددت اليوم، 11 مايو، لتنظر الأستئناف المقدم من قبل الإعلامية ريهام سعيد لحين استيفاء الإجراءات.

تفاصيل الواقعة

وطبقاً لأوراق الدعوى التي قدمها دفاع المجني عليها، والتي تحمل رقم 2131 لعام 2021، من سب الإعلامية ريهام سعيد في أحد البرامج التليفزيونية الشهيرة، الأمر الذي دفع ريهام سعيد بعمل بلاغ وثقت فيه ما بدا من الفنانة ريم البارودي في حقها إثر خلاف سابق بينهما، لتتحول إلى جنحة تهمتها السب والقذف مسُتندة إلى تسجيل صوتي يثبت الواقعة، مشيرة إلى أن المحامي الخاص بها اعترف أن صوتها في التسجيل، هو الذي تعرضت فيه الإعلامية ريهام سعيد للسب، رافضة أن تكون طريقة الخلاف بينها وبين أي إعلامية أو فنانة بهذا الشكل.

وعقبت ريهام سعيد أن ما بدا من ريم البارودي لم يكن يسيئ لريهام سعيد بشخصها فقط ولكنه يشوه الصورة العامة في مخيلة الجمهور، ويخدش الذوق العام لدى المشاهد، الأمر الذي دعاها إلى طلب في أوراق الدعوى التي قدمها دفاعها اتخاذ إجراء صارم يحد من مثل هذة الأمور، وخصوصاً من المشاهير أو الفنانين ممن يمثلون قدوة لشريحة كبيرة من طبقات المجتمع.