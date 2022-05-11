حلا شيحة توجه رسالة لجمهورها: «مش كل حاجة ندقق فيها ونعلق عليها»

وجهت الفنانة حلا شيحة رسالة إلى جمهورها، بعد فترة انقطاع كبيرة على السوشيال ميديا، وابتعادها عن الوسط الفني بشكل كبير، وقضائها شهر رمضان مع زوجها وأولادها.

حلا شيحة توجة رسالة إلى جمهورها

ونشرت حلا شيحة مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة، «يعني عجبني، أحيانا التغافل عن أشياء لا نحبها في الآخرين، مهم لسلامة النفوس لنا ولهم».

وأضافت، «بالبلدي كده ممكن نطنش ومش كل حاجة ندقق فيها ونعلق عليها ونتضايق منها».

حلا شيحة تؤدي مناسك العمرة في شهر رمضان

وكانت آخر منشورات الفنانة حلا شيحة تواجدها في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، حيت تؤدي مناسك العمرة، ونشرت عددا من الصور ومقاطع الفيديو من المسجد النبوي الشريف، عبر خاصية «ستوري» عبر حسابها على «إنستجرام».

«أشهدتك يا ربي في أول ليلة من رمضان أني أحب الخير لكل الناس من كل قلبي وأتمنى لهم السعادة وراحة البال والقبول في الشهر الكريم»، بهذه الكلمات طلبت الفنانة حلا شيحة الدعاء من جمهورها لها، وتوالت عليها التعليقات منها الاعلامية إيمان رياض التي كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، «ادعيلي ياحلا وسلميلي على النبي».

اعتزال حلا شيحة

انتشرت عدة أخبار حول اعتزال الفنانة حلا شيحة، ولكنها لم تخرج لتنفي أو تؤكد الأمر، ويعتبر أخر أعمالها الفنية فيلم «مش أنا» بطولة الفنان تامر حسني، وبعد عرض الفيلم وكليب أغنية «بحبك» التي تجسد قصة حب بينها وبين تامر حسني، خرجت حلا شيحة واعترضت على تلك المشاهد رغم موافقتها عليها في البداية، وهذا بسبب زواجها من الداعية معز مسعود وقرارها بالابتعاد عن الفن والتمثيل مرة أخرى.