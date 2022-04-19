حلا شيحة تنشر صورا من المسجد النبوي خلال تأدية مناسك العمرة

تتواجد الفنانة حلا شيحة في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، حيت تؤدي مناسك العمرة، ونشرت عددا من الصور ومقاطع الفيديو من المسجد النبوي الشريف، عبر خاصية «ستوري» عبر حسابها على «إنستجرام».

ونشرت حلا شيحة في وقت سابق مع بداية شهر رمضان المبارك، صورة لها عبر حسابها على «إنستجرام»، معلقة: «أشهدتك يا ربي في أول ليلة من رمضان أني أحب الخير لكل الناس من كل قلبي وأتمنى لهم السعادة وراحة البال والقبول في الشهر الكريم».

حلا شيحة: سامحت كل من ظلمني وأساء لي

وأضافت: «وأشهدك أمام كل أحبابي في مصر والوطن العربي إني سامحت من ظلمني ومن أساء لي بقصد أو بدون قصد، وأسألهم أمامك يالله أن يسامحوني ويدعوا لي بالخير».

وعلى جانب آخر، فتح الفنان أشرف زكي النار على الفنانة المعتزلة حلا شيحة في أحد البرامج التلفزيونية، قائلا إنه أخطأ عندما سمح لها بالرجوع إلى الفن مرة أخرى بعد فترة اعتزالها الأولى، مؤكدا أنها لا مكان لها مرة أخرى في النقابة في حال رغبتها في العودة.

من ياسمين صبري إلى ميريهان حسين.. فنانات أدين مناسك العمرة

وحرص عدد من الفنانات في الفترة الأخيرة على أداء مناسك العمرة، كانت من بينهن الفنانة ياسمين صبري، حيث نشرت صورة لها من أمام الكعبة المشرفة عبر حسابها على «إنستجرام»، في مارس الماضي، معلقة: «اللهم إني اسألك حبك لي، ولطفك بي، وجمالك في واسألك من الأخلاق أطيبها»، كما نشرت الفنانة ميريهان حسين مقطع فيديو لها أثناء تأدية مناسك العمرة، قائلة: «يا رب اكتبها لي تاني ولكل مشتاق».