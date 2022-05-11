في نقاط.. آخر مستجدات «بحيرة القاهرة» قبل افتتاحها للجمهور «صور»

كشف المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز تطوير مناطق مثلث ماسبيرو والمواردي وعين الصيرة وممشى أهل مصر، أن مشروع تطوير «بحيرة القاهرة»، تم الانتهاء منه بنسبة 100%، كما تم تسليمه لشركة تشغيل.

تحديد رسوم دخول رمزية تناسب جميع الفئات

وأشار «الغمراوي»، خلال حديثه لـ «الوطن»، إلى أنه سيتم افتتاح «بحيرة القاهرة» قريبًا أمام الجمهور، من خلال تحديد رسوم دخول رمزية، تناسب جميع الفئات.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، آخر مستجدات «بحيرة القاهرة» قبل افتتاحها للجمهور، وفقا لتصريحات سابقة، لمسؤولي مشروع تطوير «بحيرة القاهرة» لـ «الوطن».

آخر مستجدات بحيرة القاهرة قبل افتتاحها للجمهور

- تعد «بحيرة القاهرة» من أجمل المتنزهات والحدائق في مصر.

- سيتم الإعلان عن افتتاح «بحيرة القاهرة» لاستقبال الجمهور، خلال الفترة المقبلة.

- تستقر 3 مطاعم، في أعلى مكان بمحيط البحيرة، كي يستطيع الجالس داخلها رؤية البحيرة والمتحف أيضا.

ممشى سياحي بطول 2500 متر

- تسهيلا على الزوار، تم توفير مناطق انتظار سيارات، بجانب توفير أكثر من بوابة للدخول، منعا للتكدس أثناء دخول أو خروج الزوار.

- يضم مشروع تطوير «بحيرة القاهرة»، ممشى سياحيا بطول 2500 متر.

- يحيط الممشى بالبحيرة بأكملها من الخارج، وبجواره اللاند سكيب.

- تتواجد الكافيهات والأكشاك التجارية، على يمين ويسار البحيرة، التي ستوفر أكلات «تيك أواي»، والمشروبات الساخنة والباردة، لزوار البحيرة.

- سيتم توفير منطقة ألعاب «كيدز إيريا»، لتكون جاهزة فور افتتاح «بحيرة القاهرة».

- تتوسط «بحيرة القاهرة» جزيرة الشاي، المصنوعة من أجود أنواع الأخشاب البلاستيكية المقاومة للعوامل الجوية، والتي تجعل الجالس داخلها، يرى كافة أرجاء البحيرة، والمتحف، إضافة إلى النوافير المائية داخل البحيرة.

- تم توفير 4 دورات مياه مجمعة لخدمة زوار البحيرة، وخزانات ري وخزانات حريق، إضافة إلى شبكات ري وشبكات حريق مؤمنة، لتأمين المشروع.