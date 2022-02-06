التفاصيل الكاملة لمشروع تطوير بحيرة عين الصيرة قبل افتتاحها «فيديو»

من المنتظر افتتاح بحيرة عين الصيرة رسميا خلال الفترة المقبلة، ومن ثم تكون جاهزة لاستقبال الجمهور، للتنزه والتجول داخلها، حيث تبدلت أحوال منطقة بحيرة عين الصيرة، عقب الانتهاء من تطويرها، 180 درجة، حيث أصبحت تتكون من ممشي سياحى، و«لاند سكيب» ونخيل وأشجار، وفي الوسط جزيرة ومنطقة اللسان، فضلًا عن النوافير المائية التي تضيء بألوان عدة عقب غروب الشمس، لترسم لوحة فنية رائعة، ويستقر أمامها مبنى ضخم هو متحف الحضارة.

وقال المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز تطوير مناطق مثلث ماسبيرو والمواردي وعين الصيرة وممشى أهل مصر، إن بحيرة عين الصيرة يجرى افتتاحها قريبًا أمام الجمهور، من خلال تحديد رسوم دخول رمزية، تناسب جميع الفئات.

وأشار «الغمراوي» خلال تصريح خاص لـ «الوطن»، إلى أن نسبة تنفيذ مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة بمنطقة مصر القديمة بلغت 100%، إذ جرى الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، التفاصيل الكاملة عن بحيرة عين الصيرة، قبل افتتاحها رسميا، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، ومسؤولي مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة.

التفاصيل الكاملة لمشروع تطوير بحيرة عين الصيرة

- يضم مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة ممشى سياحيا بطول 2500 متر، يتخلله أماكن جلسات لكبار السن، ويحيط الممشى بالبحيرة بأكملها من الخارج، وبجواره اللاند سكيب.

- في أعلى مكان بمحيط البحيرة، تستقر 3 مطاعم، كي يستطيع الجالس داخلها رؤية البحيرة والمتحف أيضا.

- على يمين ويسار البحيرة، تتواجد الكافيهات والأكشاك التجارية، التي ستوفر أكلات «تيك أواي»، والمشروبات الساخنة والباردة، لزوار البحيرة.

- على أطراف البحيرة تم توفير 4 دورات مياه مجمعة لخدمة زوار البحيرة، وخزانات ري وخزانات حريق، إضافة إلى شبكات ري وشبكات حريق مؤمنة، لتأمين المشروع.

- سيتم توفير منطقة ألعاب «كيدز إيريا»، لتكون جاهزة فور الافتتاح.

- تتوسط بحيرة عين الصيرة جزيرة الشاي، المصنوعة من أجود أنواع الأخشاب البلاستيكية المقاومة للعوامل الجوية، والتي تجعل الجالس داخلها، يرى كافة أرجاء البحيرة، والمتحف، إضافة إلى النوافير المائية داخل البحيرة.

- حرصا على عودة مياه البحيرة إلى طبيعتها، كمياه كبريتية للاستشفاء، تم عمل محطة معالجة مياه البحيرة، وخلال 3 شهور سيتم عودة المياه كما كانت قبل التلوث.

- توفير مناطق انتظار سيارات، تسهيلا على الزوار، بجانب توفير أكثر من بوابة للدخول، منعا للتكدس أثناء دخول أو خروج الزوار.

- بلغت نسبة إنجاز بحيرة عين الصيرة 100%، ولكن لم يتم تحديد موعد افتتاح البحيرة أمام الجمهور حتى الآن.