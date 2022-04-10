مدير تنفيذ المنطقة الثقافية بحدائق الفسطاط: تطل على بحيرة عين الصيرة

قالت مها عبدالفتاح، مدير تنفيذ مشروع المنطقة الثقافية، بحدائق الفسطاط، إن المشروع يُنفذ بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تحقيق التنمية المستدامة لمنطقة الفسطاط، وفي إطار خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية والإسلامية، وإعادة رونقها.

المشروع قائم على التوازن بين المساحات الخضراء وطبيعة المنطقة

وأشارت «عبدالفتاح» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن صندوق التنمية الحضارية «صندوق تطوير العشوائيات سابقًا»، التابع لمجلس الوزراء، هو القائم على تنفيذ مراحل مشروع حدائق الفسطاط، بجانب جهاز تعمير القاهرة الكبرى، التابع للجهاز المركزي للتعمير.

وأوضحت مدير تنفيذ المشروع، أن المنطقة الثقافية، واحدة من عدة مناطق، ضمن مشروع حدائق الفسطاط، ومن المخطط أن تضم 6 مطاعم، مصلى للرجال، ومصلى للسيدات، بالإضافة إلى 3 نوافير مائية راقصة.

وأضافت مدير تنفيذ مشروع المنطقة الثقافية بحدائق الفسطاط، أن المنطقة أيضا تضم عدد كبير من المساحات الخضراء و«اللاند سكيب»، بجانب الإضاءات المختلفة، التي ستحيط المنطقة.

وأشارت إلى أن تصميم المنطقة الثقافية، ضمن مشروع حدائق الفسطاط، قائم على تحقيق التوازن بين الحضارة، والمساحات الخضراء، وطبيعة منطقة الفسطاط، وهي منطقة حضارية قديمة، بالإضافة إلى قربها من منطقة مجمع الأديان.

حدائق الفسطاط ستكون واجهه سياحية مزار عالمي

وأكدت «عبدالفتاح» أن المنطقة الثقافية، تعد المدخل الرئيس لمشروع حدائق الفسطاط، من ناحية صلاح سالم، وبوابة متحف الحضارات، كما ستطل المنطقة الثقافية على بحيرة عين الصيرة، التي جرى الانتهاء من تطويرها، ومتحف الحضارات، بالإضافة إلى جبل المقطم ومسجد محمد علي بالقلعة.

ونوهت مدير تنفيذ المشروع، بأنه عقب الانتهاء من مراحل مشروع حدائق الفسطاط، ستكون واجهه سياحية تخدم المنطقة بأكملها، بجانب كونها مزار سياحي، بمواصفات عالمية، للتعرف على حضارة مصر القديمة.