جنايات طنطا: المشدد 5 سنوات لعامل هدد طالبة بصور فاضحة

أصدرت محكمة جنايات طنطا، قبل قليل، حكماً بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لعامل في أحد المطاعم بدائرة مركز السنطة، في محافظة الغربية، بعد إدانته بتهمة «ابتزاز» طالبة في المرحلة الثانوية، وتهديدها بنشر صور مخلة بالشرف لها، ومطالبتها بدفع مبلغ 5 آلاف جنيه مقابل عدم نشر تلك الصور.

قرار المحكمة بعد تداول القضية

عقدت هيئة المحكمة جلستها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سامي بريك، رئيس الدائرة الأولى، وعضوية المستشارين حسام أبو زهرة، ومدحت سالم، وإسماعيل الفران، وأمانة سر المحمدي الباجوري، في حضور المتهم، وبعد تداول القضية وسماع مرافعة النيابة العامة ودفاع المجني عليها، ودفاع المتهم، أصدرت قرارها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 5 سنوات، لقيامه بابتزاز الطالبة المجني عليها، والتعدي على حياتها الخاصة، ونشر صور خاصة بها بدون رضاها، مقرونة بصور أخرى مخلة، ثم قام بابتزازها وطلب منها مبلغ مالي 5 آلاف جنيه.

بداية أحداث الواقعة

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز السنطة، بقيام المدعو «سامي محمد»، 19 سنة، مقيم بقرية «منية طوخ»، دائرة المركز السنطة، بالتشهير بطفلة تُدعى «فرحة باسم»، 16 سنة، طالبة، وابتزازها وتهديدها بإرسال صور فاضحة لها، وإرسال عبارات وكلمات مخلة، وابتزازها بطلب مبلغ مالي مقابل عدم نشر هذه الصور.

تبين صحة الواقعة، وأن المتهم قام بإنشاء حساب وهمي على «فيسبوك»، باسم المجني عليها، ونشر صورة شخصية لها عليه، وبجانبها صور إباحية نسبها إليها، وعليها عبارات مخلة، ثم قام بابتزازها وطلب منها مبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه مقابل حذف الصفحة.

تم ضبط المتهم وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 5 سنوات.