حسن الرداد: بكيت على شيرين أبو عاقلة.. قتلت بدم بارد

نعى الفنان حسن الرداد عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» الإعلامية شيرين أبو عاقلة التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز الـ51 عاما، بعد إصابتها بطلقات رصاص الاحتلال الإسرائيلي.

حسن الرداد: من صغري بتفرج على شيرين أبو عاقلة

وكتب حسن الرداد: «خبر حزين، بتفرج عليها من وأنا صغير وكانت دائما مناضلة وجريئة، بكيت عليكي رغم أني لم أراكي طول العمر، ولكن هذا يوضح مدى قوة وتأثير الفن والإعلام والصحافة، أو أي عمل يقدم بصدق في نفوس الشعوب».

وأضاف حسن الرداد: «رحم الله الشهيدة شيرين أبو عاقلة التي قتلت بدم بارد».

نجوم الفن ينعون الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي الإعلامية شيرين أبو عاقلة فتحولت صفحاتهم عبر السوشيال ميديا إلى دفتر عزاء.

كتبت المطربة أصالة: «شو فيه شهادة أكبر من هيك شهادة.. بنت فلسطين الجريحة بالجنّة بإذن الله.. آمنت بوطنها وعملها ودفعت روحها تمن الحقّ.. كلّ بيت عربي بيدعي لك بالرّحمة يابطلة من وطن أبطال».

وقالت المطربة أحلام: «شيرين أبو عاقلة رحمك الله يا صوت ⁧‫فلسطين‬⁩ وستظلين في الذاكرة يا بنت ⁧‫فلسطين الحرة‬⁩، إنا لله وإنا إليه راجعون» فيما قال الملحن عزيز الشافعي: «إسرائيل كانت وستظل كيان مغتصِب ودولة احتلال مسكوت عن إرهابها واغتصابها الأراضي العربية من قبل المجتمع الدولي الغربي الظالم، هذا ما تعلمناه من الصغر وهذا ما سنعلمه لأولادنا، ورحم الله شهداء فلسطين والعرب، تنضم إليهم اليوم الإعلامية شيرين أبو عاقلة شهيدة الصحافة».