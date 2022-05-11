أحمد داش بعد تعينه سفيرا لـ«شباب بلد»: «أدعو الجميع للاستفادة من المبادرة»

أعرب أحمد داش، عن سعادته بالانضمام إلى مبادرة شباب بلد، مؤكدا أنه يبذل كل ما في وسعه للمساعدة في تحقيق مستقبل واعد لجميع شباب مصر.

وقال داش، خلال حفل تعيينه سفيرا لمبادرة «شباب بلد»: «المبادرة الصحيحة في الوقت المناسب، وأدعو كل الشباب للاستفادة من هذه الفرصة الكبيرة لتحسين مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل الحالي لتصبح لهم مشاركتهم الإيجابية في المجتمع».

وعينت الأمم المتحدة الفنان المصري الشاب أحمد داش سفيرا لمبادرة شباب بلد، وهي النسخة المصرية للمبادرة العالمية للأمم المتحدة Generation Unlimited التي أطلقتها كأول شراكة على مستوى العالم بين القطاعين الحكومي والخاص والشباب PPYP بهدف تنمية مهارات جميع شباب العالم البالغ عددهم 1.8 مليار شاب تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عامًا، وربطهم بفرص التوظيف وريادة الأعمال وتعزيز دورهم الاجتماعي الإيجابي بحلول عام 2030.

مبادرة شباب بلد

وأطلقت مبادرة شباب بلد بنجاح، بحضور ودعم وزراء من الحكومة ومسؤولين من الأمم المتحدة وقيادات للقطاع الخاص وممثلين للشباب خلال منتدى شباب العالم الذي عقد بشرم الشيخ في يناير الماضي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن خلال دوره الجديد، يدعم أحمد داش عمل مبادرة شباب بلد، ويسلط الضوء على أهمية تعليم وتدريب الشباب وإكسابهم المهارات وربطهم بفرص التوظيف، وأيضا غرس مفهوم ريادة الأعمال لديهم.

وشهدت فعاليات حفل تعيين أحمد داش سفيراً لمبادرة شباب بلد، حضور كل من إيلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وجيريمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر «يونيسف»، وغادة مكادي مدير عام الشراكات ومدير مبادرة شباب بلد بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والعديد من ممثلي مكاتب الأمم المتحدة في مصر.

منسقة الأمم المتحدة: «سعداء بانضمام أحمد داش للمبادرة»

وقالت إيلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة: «نحن سعداء بانضمام صوت مميز من جيل الشباب في الفن لدعم رسالة شباب بلد، كالفنان أحمد داش، ونحن على ثقة بأن انضمامه للمبادرة يكون له أثر إيجابي يعزز تفاعل الشباب في مصر مع المشروع».

ومن جانبه، قال جيريمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر «يونيسف»، إن نشر الوعي بالمبادرة يحتاج إلى تكاتف مختلف الأطراف في المجتمع وخاصة الصوت المؤثر لدى الشباب، ونحن سعداء بانضمام الفنان أحمد داش للمبادرة، ونأمل في انضمام المزيد من المؤثرين وقادة الفكر لتوصيل رسالة المبادرة».