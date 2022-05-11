صناعة الأسمنت في مصر تواكب التطورات العالمية بهدف تعزيز الاستدامة

تسعى الشركات العاملة في قطاع صناعة الأسمنت في مصر، إلى مواكبة التطورات العالمية في الصناعة؛ من أجل تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق منظومة متكاملة لصناعة أسمنت صديق للبيئة.

وفي هذا الإطار، وقعت لافارﭺ مصر عقدًا طويل الأجل لتوريد الطاقة الكهربية من الخلايا الشمسية بقيمة 93 مليون دولار أمريكي، مع شركة لوميكا مصر، وهي إحدى فروع شركات الاستثمار العالمية إيه بي مولر كابيتال، لتوريد الطاقة الكهربية من الخلايا الشمسية.

تقليل نسب انبعاثات الكربون

ويأتي هذا في إطار الرؤية العالمية التي تطبقها المجموعة في مصر، من حيث التوجه لتعظيم استخدام الطاقة النظيفة المتجددة في مصانعها على مستوى العالم؛ لتقليل نسب انبعاثات الكربون.

وقال نجيب ريبي، رئيس القطاعات الصناعية في لافارﭺ مصر: «انطلاقًا من حرص لافارچ الدائم على تحقيق الاستدامة، نسعى إلى تحقيق منظومة متكاملة لصناعة أسمنت صديق للبيئة، وذلك من خلال توقيع عقد جديد مع شركة لوميكا مصر يهدف إلى الاستفادة من الطاقة المتجددة للحصول على 140 جيجاوات/الساعة سنويًا من الطاقة الكهربية بالاعتماد على الخلايا الشمسية».

وتبلغ قيمة الاتفاقية 93 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بحلول الربع الأول لعام 2024.

محطة توليد الكهرباء

ويستهلك مصنع لافارﭺ للأسمنت في مصر، طاقة كهربائية سنويا تقدر بنحو 750 جيجاوات/ساعة، كما أن محطة توليد الكهرباء المزمع بناؤها ستكون بقدرة تصل إلى 50 ميجاوات، وهي أول محطة تملكها لوميكا مصر بدخولها سوق توليد الكهرباء في مصر.