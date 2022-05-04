أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء ثالث أيام عيد الفطر المبارك

كشفت الغرف التجارية عن توقعاتها بشأن حدوث انتعاشة في أسعار مواد البناء عقب انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، ومن بينها أسعار الحديد والأسمنت حيث استقر سعر طن الأسمنت عند معدلاته دون زيادة.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

وأوضحت الغرفة التجارية، أن طن حديد التسليح يباع عند مستويات 19000 و19400 جنيه، فيما تراوح سعر بيع طن الأسمنت بين 1260 و1290 جنيهًا، فضلا عن تراجع سعر الحديد في شهر مايو الجاري بقيمة من 600: 700 جنيه للطن، مدعومًا بتراجع سعر الخامات عالميا.

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء

ووسط هدوء في الطلب تزامنًا مع إجازة عيد الفطرالمبارك، ثبتت شركات الأسمنت سعر طن الأسمنت في كل المحافظات، وجاءت أسعاره على النحو التالي:

- سعر أسمنت حلوان 1275 جنيهًا.

- سعر أسمنت المسلة 1260 جنيهًا.

- سعر أسمنت السويدي 1290 جنيهًا.

- بيع الأسمنت المسلح للشركة العربية للأسمنت 1290 جنيهًا.

- سعر أسمنت المعلم 1260 جنيهًا.

- سعر الشركة العربية للأسمنت «النصر» 1260 جنيهًا.

- سعر أسمنت العسكري 1260 جنيهًا.

- سعر أسمنت سيناء 1260 جنيهًا.

أسعار الحديد في السوق المصرية

ووفقا للسوق المصرية، فإن أسعار الحديد والأسمنت تختلف من محافظة لأخرى، وفقا لتكلفة النقل، حيث يرتفع سعر الطن في المحافظات البعيدة، وجاءت أسعاره كالتالي:

- حديد المصريين 19270 جنيه.

- حديد عطية 19100 جنيه.

- حديد العشري 19000 جنيه.

- حديد عز 19400 جنيه.

- حديد بشاي 19400 جنيه.

- حديد سرحان 19100 جنيه.

- حديد العتال 19200 جنيه.

أسعار حديد التسليح عالميا

وعالميا سجل سعر طن حديد التسليح نحو 890 دولارًا، واللفائف 830 دولارًا، والمسطحات 815 دولارا، وبلغ سعر طن النحاس 9714 دولارا، والألومنيوم 3048.90 دولار، والرصاص 2278 دولارا، ووصل سعر خام الحديد عالميًا إلى 145.75 دولار، وفحم الكوك 520 دولارًا، والخردة الصلب 550 دولارًا، والبليت 720 دولارًا للطن.

يذكر أن أسعار الحديد والأسمنت تشهد هدوءا نتيجة لتراجع الطلب خلال فترة عيد الفطر المبارك، وحركة التشييد والبناء من المنتظر أن تشهد طلبًا على مواد البناء عقب عيد الأضحى بشكل كبير، وفقا لأحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، خلال تصريح خاص لـ«الوطن».