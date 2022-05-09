أسعار الحديد والأسمنت والطوب والزلط اليوم في مصر

كثرت عمليات البحث خلال الدقائق الماضية، حول أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء، اليوم الاثنين 9 مايو، عبر المحرك العالمي «جوجل»، باعتبارها من المواد الاستهلاكية التي لا غنى عنها للتشيد والبناء في كل المحافظات، وعليه توقعت الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، استقرار أسعارها خلال 30 يوما، مدعوما بوجود هدوء كبير في الطلب بالسوق.

وفي بيان للشعبة، فإن الاستقرار السعري في أسعار الحديد والأسمنت، يأتي مدعوما بتراجع أسعار الخامات العالمية في الأسواق، ما انعكس إيجابيًا على سوق مواد البناء.

سعر طن الحديد والأسمنت

تراوح سعر بيع طن الأسمنت بين 1260 و1290 جنيهًا، كما وصلت قيمة بيع طن حديد التسليح بسعر لقيمة تراوحت بين 19 ألفًا و19 ألف و400 جنيه.

أسعار الطوب والزلط والرمل

سجل متر الزلط بيع بسعر 220 جنيها، فيما سجّل سعر الطوب الأحمر 1000 طوبة 900 جنيه، وبيع متر الرمل بسعر بـ110 جنيهات.

أسعار مواد البناء

ومن منطلق أن سعر الطن يزيد في المحافظات البعيدة، وفقًا لتكلفة النقل، وعليه تختلف أسعار مواد البناء اليوم للمستهلك من محافظة إلى أخرى وجاءت كلتالي:

- حديد عطية بسعر 19100 ألف جنيه.

- حديد العشري بسعر 19000 ألف جنيه.

- حديد عز بسعر 19.400 ألف جنيه.

- حديد بشاي بسعر 19.400 ألف جنيه.

- حديد العتال بسعر 19200 ألف جنيه.

- حديد المصريين بسعر 19270 ألف جنيه.

- حديد سرحان بسعر 19100 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

وعلى خطى الحديد ثبتت شركات الأسمنت سعر طن الأسمنت في كل المحافظات، وسط هدوء في الطلب تزامنًا وهي كالتالي:

- أسمنت سيناء بسعر 1260 جنيهًا.

- أسمنت العسكري 1260 جنيهًا.

- أسمنت حلوان بسعر1275 جنيهًا.

- أسمنت المسلة تباع بسعر 1260 جنيهًا.

- بيع الأسمنت المسلح للشركة العربية للأسمنت بسعر 1290 جنيهًا.

- أسمنت المعلم 1260 جنيهًا.

- الشركة العربية للأسمنت «النصر» 1260 جنيهًا.

- أسمنت السويدي 1290 جنيهًا.