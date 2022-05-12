أسعار الدواجن اليوم الخميس 12-5-2022 في مصر

يحرص الكثير من محبي تناول البروتين كوجبة أساسية على المائدة المصرية، على متابعة أسعار الدواجن ومنتجاتها المختلفة بشكل يومي ودائم، في الأسواق المصرية المختلفة، ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعارها مقابل اللحوم الحمراء.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن في الأسواق المصرية والمحلات التجارية اليوم الخميس الموافق 12 مايو من عام 2022، وفق جولة «الوطن» في الأسواق، التي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم

وتباينت أسعار الدواجن اليوم الخميس الموافق 11 مايو الجاري في المحال التجارية والأسواق الكبرى، كالتالي:

- ووصل سعر الكيلو من الأوراك اليوم الخميس إلى قيمة تتراوح بين 48 و52 جنيها.

- فيما وصل سعر كيلو الدجاج اليوم الخميس، إلى قيمة تتراوح بين 42 و48 جنيها.

- وبالنسبة لسعر كيلو الدبابيس اليوم الخميس فيتراوح بين 82 و100 جنيه.

- ووصل سعر كيلو الكبدة والقوانص اليوم الخميس إلى قيمة تتراوح بين 50 و55 جنيها.

- وبالنسبة لسعر الدواجن الحية التي تزن 2 كيلوجرام وصل اليوم الخميس إلى قيمة نحو 77 جنيها.

- وسجل سعر الكيلو جرام من صدور الدجاج اليوم الخميس نحو 75 جنيها.

- ووصل سعر كيلو الفيليه اليوم الخميس لقيمة تتراوح بين 90 و100 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

وجاءت أسعار الكتاكيت في الأسواق المحلية والمحال التجارية الموجودة في مختلف محافظات مصر، اليوم الخميس 12-5-2022، كالتالي:

- جاء سعر الكتكوت الساسو اليوم الخميس ليصل إلى قيمة تتراوح بين 2.75 و3.25 جنيه.

- فيما جاء سعر الكتكوت الأحمر الواحد اليوم الخميس ليسجل قيمة تتراوح بين 8 و12 جنيها.

- كما وصل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس إلى قيمة تتراوح بين 2.2 و6 جنيهات.

أسعار الكبدة اليوم

وجاء سعر الكيلو من القوانص اليوم الخميس ليسجل نحو 67 جنيها، بينما وصل سعر كيلو الكبدة اليوم إلى 85 جنيها.