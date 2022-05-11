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الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق مستقل حول مقتل الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

كتب:

خالد عبد الرسول
05:47 م | الأربعاء 11 مايو 2022
الصحفية الراحلة شيرين أبوعاقلة

الصحفية الراحلة شيرين أبوعاقلة

طالب الاتحاد الأوروبي بإجراء تحقيق مستقل حول مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، صباح اليوم، بطلق ناري في الرأس، وذلك حسبما نقلت شبكة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

السفارة الأمريكية تدعو للتحقيق في مقتل شيرين أبوعاقلة

جاء ذلك بعد أن دعت السفارة الأمريكية في القدس، في وقت سابق؛ لإجراء تحقيق في حادث مقتل الصحفية شيرين أبوعاقلة، التي تحمل أيضا الجنسية الأمريكية، وإصابة زميلها علي السمودي.

وطالبت السفارة البريطانية في إسرائيل كذلك، بإجراء تحقيق سريع ومعمّق وشفاف في مقتل الصحفية شيرين أبوعاقلة.

الجامعة العربية تدين مقتل شيرين أبوعاقلة

وأدانت الجامعة العربية مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة، ودعت لملاحقة مرتكبي حادث قتل شيرين أبوعاقلة أمام العدالة الدولية.

 وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، صباح اليوم، مقتل الصحفية شيرين أبوعاقلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، وإصابة زميلها الصحفي علي السمودي، خلال تغطيتهما اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين ومخيمها.

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