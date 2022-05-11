جامعة حلوان تنعى أبطال سيناء: «ضحوا بأرواحهم فداء للوطن»

أعرب الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، عن تقديره البالغ لجهود وتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة خلال عمليات التصدي والدفاع لمواجهة العمليات الإرهابية الغاشمة التي تسعى للنيل من الوطن وأبنائه المخلصين المرابطين للدفاع عنه.

ونعى رئيس جامعة حلوان، الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة اليوم فداء للوطن على أرض سيناء المباركة؛ للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

مهدي: نثمن جهود جنودنا لرفع راية وطننا الحبيب

وقال مهدي: «نثمن جميعا ما يبذله رجال القوات المسلحة من أرواحهم الطاهرة خلال كل عملية عسكرية يقوم بها أطهر جنود الأرض لحماية ورفع راية الوطن الحبيب مصر».

القائم بأعمال رئيس جامعة حلون يعزي أسر الشهداء

وتقدم القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، بخالص التعازي لأسر الشهداء، متمنيا أن يتغمدهم الله بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.