فتح باب القبول للمعلمين بكلية التكنولوجيا جامعة حلوان

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً للمديريات التعليمية، يفيد بموافقة كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان بفتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من مدرسي العملي الحاصلين على معهد فني صناعي أو دراسات تكميلية ويمارسون عملهم كمدرس عملي أكثر من ثلاث سنوات وعلى رأس العمل حالياً.

التقديم للحصول على بكالوريوس تعليم صناعي

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، إنه لمن يريد التقدم للحصول على بكالوريوس تعليم صناعي في التخصص، عليه التقدم بأوراقه للكلية خلال شهر، حيث أن الدراسة في الفصل الدراسي التمهيدي تبدأ خلال يونيو - يوليو 2022.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن التخصصات الموجودة بالكلية هي «تكنولوجيا السيارات والإجراءات - تكنولوجيا الإنتاج - تكنولوجيا التبريد والتكييف - تكنولوجيا الإلكترونيات - تكنولوجيا الكهرباء».

الأوراق المطلوبة للتقديم في بكالوريوس التعليم الصناعي

وحددت وزارة التربية والتعليم، الأوراق المطلوبة للتقديم للحصول علي بكالوريوس تعليم صناعي، وهي:

- أصل شهادة المعهد أو الدراسات.

- بيان حالة وظيفية.

- خطاب يفيد بأن المتقدم على رأس العمل.

- أصل شهادة الميلاد.

- أصل شهادة الخدمة العسكرية.

-6 صور شخصية.

طلاب الصف الثاني الثانوي ينتهون من الاختبارات التدريبية

وفي سياق آخر، انتهى طلاب الصف الأول والثاني الثانوي، اليوم، من اختبارات التدريب على استخدام التابلت قبل عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، وذلك في مادتي الأحياء لطلاب العلمي، والجغرافيا لطلاب الأدبي.

وأكدت المديريات التعليمية، أن غرفة العمليات لم ترد إليها أية شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، كما أن الامتحان مطابق للمواصفات الفنية، ومناسب للزمن المحدد وصياغة الأسئلة واضحة وخالية من الغموض، والأسئلة شاملة لجميع أجزاء المنهج.