نفاد تذاكر حفل أصالة بالكويت

أعلنت الشركة المنظمة لحفل أصالة بالكويت، نفاد تذاكر حفل المطربة أصالة، المقرر إقامته في الكويت، مساء الجمعة 13 مايو على مسرح أرض المعارض بالعاصمة الكويتية، وتشاركها في الحفل المطربة رحمة رياض.

ويأتي حفل أصالة استمرارًا لفعاليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك المقامة هناك، التي ضمت عددا كبيرا من نجوم الغناء في العالم العربي والخليجي.

آخر أعمال أصالة

وطرحت المطربة أصالة مؤخرًا أغنية «تقول تبغاني» عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت الأغنية حتى الآن 5.5 مليون مشاهدة، ونالت إشادات الجمهور.

أغنية تقول تبغاني، كلمات الأمير بدر بن محمد، ألحان بندر سعد، وتوزيع عصام الشرايطي.

وتقول كلمات أغنية تقول تبغاني:

تقول تبغاني وتبغيني ماجيك.. أجيك لوني على الكوع ماشي.. أسرع من الطرف لرتد لأجيك.. وجيك لوني طريح الفراشي…يالي تبشرني بصبحك لياليك…يالي حيات العمر دونك ولا شي..كانك تشوف اني معزك ومغليك…فعرف ترا روحي عشانك بلاشي".

أصالة تنعى الإعلامية شيرين أبو عاقلة

ونعت المطربة أصالة، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر، وفاة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي رحلت عن عالمنا، صباح اليوم، متأثرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة «جنين» الفلسطينية.

ونشرت أصالة، صورة للصحفية الراحلة عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، وعلقت عليها: «شو فيه شهادة أكبر من هيك شهادة.. بنت فلسطين الجريحة بالجنّة بإذن الله.. آمنت بوطنها وعملها ودفعت روحها ثمنا للحق.. كلّ بيت عربي بيدعي لك بالرّحمة يا بطلة من وطن أبطال شيرين أبو عاقلة فلسطين قضية الشرفاء».