مع موعد بدء الامتحانات.. 7 عناصر غذائية لا غنى عنها للطلاب

مع موعد بدء الامتحانات، يصبح الشاغل الأكبر للأمهات توفير الجو المناسب والتحصيل الدراسي للأبناء، من هدوء بالمنزل وخلق سبل الراحة والاهتمام بالتغذية التي تمد الابن أو الابنة بالطاقة والتركيز، تقدم «الوطن» أهم 7 عناصرغذائية يحتاجها الأبناء في موسم الامتحانات، والتي يحددها الدكتور إسلام عز الدين عبد الجابر أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية بمستشفى البلينا المركزي.

الأوميجا 3.. تركيز من حديد

يعد الأوميجا 3 من أكثر العناصر الغذائية التي يجب أن تتوافر بأطعمة الطلاب وخاصة مع بدء الامتحانات، حيث إنه يساعد على تعزيز صحة العقل ويحث مراكز العقل على البقاء يقظة، ويساعد على التركيز، فالأحماض الأمينية تعمل على تحفيز النواقل العصبية بالدماغ ويقلل من مخاطر الإصابة بالزهايمر، ويوجد بعدة أطعمة من أهمها الأسماك التي يفضل تناولها مرتين أسبوعيا فترة الامتحانات، بحسب الدكتور إسلام.

الكافيين.. صديق الطلاب

يقول أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية، إن من العناصر المهمة أيضا التي يحرص على تناولها الطلاب مع موعد بدء الامتحانات الكافيين حيث يساعد الكافيين في تنبيه الدماغ ويحفز الناقلات العصبية مما يساعد في تعديل المزاج، فضلا عن تثبيطة للمواد الكيميائية التي تثير الدماغ، ويحسن الأداء العقلي، ويوجد الكافيين الشاي والقهوة ولكن ينصح بعدم الإكثار منه.

الدهون غير المشبعة.. حفز انتباهك

بالإضافة للدهون غير المشبعة والتي يجب أن تحرص كل أم على ادراجها بجدول تغذية أبنائها مع موعد بدء الامتحانات، لما لها من دور أساسي في صحة الدماغ وتقوية الذاكرة وتحفيز الانتباه، وهي موجودة في المكسرات.

مضادات الأكسدة ومحاربة الإجهاد

شدد الدكتور إسلام على أهمية مضادات الأكسدة، خاصة أنها تعد مهمة لصحة الدماغ وحمايته من الإجهاد التأكسدي، الذي يؤثر على الذاكرة والانتباه، ومن أهم الأطعمة الموجودة بها الباذنجان.

الفيتامينات.. ب 6 وب 12 ود

كما شدد على أهمية الفيتامينات، ومنها فيتامين ب 6 و ب 12 الذي يدخل في تركيب المواد الكيميائية التي توجد في الدماغ، ويساعد على تعزيز الذاكرة وتقويتها، وفيتامين د الذي يساعد على تصفية الذهن وتقوية الذاكرة، وموجود بالخضار والفاكهة مثل التفاح والموز.

البروتين.. صفي ذهنك

يعد البروتين من العناصر التي يجب تناولها مع موعد بدء الامتحانات، بحسب أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية، لأنه يساعد على تصفية الذهن والإمداد بالطاقة ويوجد بعدة أطعمة منها حيواني مثل اللحوم ونباتي مثل البقوليات.

شرب المياه.. اروي فهمك

شرب المياه بكثرة خلال الامتحانات يساعد على زيادة التركيز وتقوية الذاكرة، فضلا عن كونه يزيد من رد فعل العقل والقدرة على الفهم، بحسب الدكتور إسلام أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية.