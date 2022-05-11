تعليم الجيزة: لا صحة لانقطاع الكهرباء بمدرسة بالعمرانية خلال الامتحانات

رد أشرف سلومة، مدير التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة الجيزة، على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قطع انقطاع الكهرباء في إحدى مدارس العمرانية أثناء امتحانات الصف الأول الثانوي التي بدأت اليوم بمادة اللغة العربية ورقياً بنمط الأسئلة المقالية وإلكترونياً على جهاز التابلت بنمط الأسئلة الموضوعية التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

لا شكاوى من انقطاع الكهرباء

وأضاف «سلومة» لـ«الوطن»، أنه لا صحة لانقطاع الكهرباء في إحدى مدارس إدارة العمرانية التعليمية، مؤكداً أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية لم تتلق أي شكوى من قبل الطلاب بشأن الامتحانات، موضحاً أن جميع طلاب الصف الأول الثانوي اليوم تمكنوا من الدخول على منصة الامتحان الإلكتروني على جهاز التابلت.

ونوه أشرف سلومة، إلى أن المديرية حرصت على التنسيق الكامل مع فريق التطوير التكنولوجي في وزارة التربية والتعليم للوقوف على سير الامتحانات، مؤكداً أنه عمل على توفير البنية التقنية في جميع المدارس بشكل جيد، وسارت الامتحانات بصورة منتظمة.

وأكد مدير المديرية، أنه لم يتم تحرير محضر لأي طالب بشأن سقوط منصة الامتحان لأداء الامتحانات ورقياً، موضحاً أنه تم تجهيز المدارس بشكل جيد بالتنسيق مع الإدارات التعليمية.

أسئلة مباشرة في الامتحانات

وأكد عدد من طلاب الصف الأول الثانوي، أن أسئلة الامتحان المقالي مباشرة وسهلة ومن أجزاء مختلفة من المقرر الدراسي ولا تشمل أي أسئلة خارج المقرر، أما عن الأسئلة الموضوعية، أي الاختيار من متعدد تحتاج إلى تفكير وفهم شديدين، موضحين أن جميع إجابات الاختيار من متعدد متشابهة وأقرب للصواب.

ونوه الطلاب إلى أن كل سؤال له أربعة اختيارات وجميعهم أقرب للصواب، موضحين أن هذه النوعية من الأسئلة تحتاج إلى درجة عالية من التفكير والفهم، لافتين إلى أنهم استفادوا من ورقة المفاهيم في الامتحان.