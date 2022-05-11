«تعليم الجيزة»: تمكين دخول طلاب أولى ثانوي على منصة الامتحانات بنسبة 100%

تفقدت اليوم الدكتورة راندا شاهين، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لجنة مدرسة السعيدية الثانوية بنين التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، يرافقها أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وبكساوي مصطفى بكساوي مدير عام الإدارة، للاطمئنان على الطلاب.

وأدى اليوم طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة اللغة العربية، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022، إلكترونيا في لجان مجهزة ولأسئلة المقالية ورقيا.

التزام كل المُشاركين في العملية الامتحانية بالدقة في العمل

ثم توجهت رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى لجنة مدرسة الأورمان الثانوية بنات التابعة لإدارة الدقي التعليمية وكان في استقبالهم عاطف إبراهيم مدير عام الإدارة، وأكدت على توافر أجواء الراحة والهدوء بلجان الامتحانات، والتزام كل المُشاركين في العملية الامتحانية بالدقة في العمل والجد والاجتهاد.

100% نسبة التمكين في الدخول على منصة الامتحانات

كما تحاورت رئيس قطاع التعليم العام، مع أولياء الأمور خارج أسوار اللجان لإزالة أي معوقات وتلبية احتياجاتهم.

وأكد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن مدارس التعليم الثانوي استقبلت الطلاب لأداء امتحان الصف الأول الثانوي العام بالإضافة إلى 100 مدرسة خاصة بتعليم الجيزة وقد تم عمل اختبار لقياس كفاءة الشبكات بالمدارس الخاصة وكانت النتيجة 100% نسبة التمكين في الدخول على منصة الامتحانات.

وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن ذلك تنفيذًا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، وتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في أول أيام امتحان الصف الأول الثانوي العام للفصل الدراسي الثاني «الدور الأول» للعام الدراسي 2022/2021.