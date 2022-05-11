محافظ قنا يتفقد لجان الامتحانات وشادر الخضروات والفاكهة بنجع حمادي 

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، شادر الخضروات والفاكهة بمدينة نجع حمادي، لمتابعة حركة البيع والشراء وضبط الأسعار، وذلك برفقة أحمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعبد اللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي وعدد من القيادات التنفيذية.

الإعلان عن أسعار الخضروات والفاكهة

وشدد محافظ قنا على البائعين بالإعلان عن أسعار الخضروات والفاكهة، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد المخالفين وغيرالملتزمين بالبيع بالأسعار الاسترشادية، خاصة أن الدولة تحرص على تأمين كميات إضافية من السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية وطرحها في الأسواق أولاً بأول من أجل خفض الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن.

كما وجه محافظ قنا بتكثيف الحملات التموينية على جميع أسواق الخضروات والفاكهة بجميع مراكز ومدن قنا للتصدي لأي تلاعب في الأسعار أو احتكار السلع مع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر ضد المخالفين.

محافظ قنا يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

كما تفقد محافظ قنا عددا من لجان امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية والثانوية العامة والفنية بمركز نجع حمادي للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بها والاطمئنان من الطلاب ورؤساء اللجان على عدم وجود أي معوقات وتذليل أي عقبات تواجه الطلاب داخل اللجان.

واستهل محافظ قنا الجولة بزيارة مدرسة خيرت القاضي الثانوية بنين لمتابعة أداء 384 طالبا بالمدرسة لامتحان مادة اللغة العربية، موضحا أن عدد الطلاب الذين يحق لهم دخول الامتحانات بالصفين الأول والثاني الثانوي بلغ 26 ألفا و681 طالبا وطالبة في 87 مدرسة على مستوى مراكز المحافظة.

كما تابع سير الامتحانات بلجنة مدرسة الشهيدة ميار أحمد محمود أبو السعود الإعدادية بنات، إذ يؤدي 451 طالبة بالصف الأول الإعدادي بالمدرسة مادة الجبر والإحصاء، بينما يؤدي 483 طالبة بالصف الثاني الإعدادي امتحان مادة اللغة الإنجليزية والتربية الفنية، موضحًا أنَّ عدد الطلاب الذين يحق لهم دخول الامتحانات بالصفين الأول والثاني الإعدادي بلغ 121 ألف طالب وطالبة موزعين على 441 مدرسة على مستوى مراكز المحافظة.

وشملت الجولة تفقد مدرسة نجع حمادي الثانوية الصناعية الميكانيكية العسكرية بنين، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة الرياضيات، وبلغ عدد الطلاب الذين يحق لهم دخول الامتحانات بالصفين الأول والثاني الثانوي الصناعي 31 ألفًا و27 طالبًا وطالبة موزعين على 46 مدرسة.

استقرار العملية الامتحانية وانتظام اللجان

واطمأن «الداودي» على سير الامتحانات وتأكد من توزيع ورق الأسئلة في المواعيد المقررة، مشيرًا إلى استقرار العملية الامتحانية وانتظام اللجان، كما شدد على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلاب.

يذكر أن غرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات التربية والتعليم تقومان بمتابعة الامتحانات لحظة بلحظة لرصد أي معوقات وتلقي الشكاوى والإخطارات أثناء سير الامتحانات والعمل على سرعة حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تم تكليف رؤساء المدن والقرى بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان، وكذا الاهتمام بنظافة محيط مقرات اللجان.