شروط التقديم لوظائف المعلمين في المدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية

أعلنت المدارس الرسمية الدولية بالإسكندرية التابعة لإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن حاجتها لعدد من المعلمين في عدد من التخصصات ممن يعملون بوزارة التربية والتعليم، للاستفادة من خبراتهم المهنية.

ويستعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات التعليمية التي تنشر على مدار اليوم، الوظائف الشاغرة للمعلمين في المدارس الرسمية بالإسكندرية، وفق المنشور على صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من حيث التخصص، الشروط، الأوراق المطلوبة موعد التقديم في السطور التالية:

موعد التقديم لوظائف المدرسة الرسمية بالإسكندرية

وأتاحت المدرسة الرسمية بالإسكندرية للمتقدمين لوظائف المعلمين وتنطبق عليهم الشروط، تحضير المستندات، وتقدم بمقر المدرسة يومي الأربعاء والخميس 11 و12 مايو الجاري، من الساعة 1 ظهرًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.

التخصصات المطلوبة

وجاءت الوظائف الشاغرة للمعلمين في المدرسة الرسمية بالإسكندرية في التخصصات الآتية

مادة لغة انجليزية «English»

مادة علوم «Science»

مادة رياضيات «Maths»

شروط التقديم

وجاءت الشروط الواجب توافرها للتقدمين كالآتي:

- في حالة كان المتقدم يعمل في وزارة التربية والتعليم يشترط أن يكونوا على رأس العمل.

- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة « IELTS 6.5 at least»

- يمتلك خبرة مناسبة في تدريس المناهج الدولية للصفوف الأولى.

- أن يكون المتقدم يجيد اللغة الإنجليزية إجادة تامة سواء تحدث أو كتابة.

- يشترط الإلمام بمهارات الحاسب الآلي والعمل باستخدام المنصات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عامًا.

الأوراق المطلوبة

حتى يتمكن الراغبون من التقديم لوظائف المعلمين بالمدرسة الرسمية بالإسكندرية، يجب تحضير المستندات الآتية:

- صحيفة الأحوال الجنائية حديثة ومعتمدة من الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة.

شهادة التخرج.

شهادات الخبرة.

يشار إلى أن المدارس الرسمية تشرف عليها بشكل مباشر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.