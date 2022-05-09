نقابة المعلمين تساند مديرة مدرسة اتهمها ولي أمر ظلما بالمنيا

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية بنقابة المهن التعليمية، تلقيها شكوى من مديرة مدرسة «السادات الإعدادية» بملوي محافظة المنيا، لتعرضها للظلم من ولي أمر، بعد أن حرر محضرًا ضدها حيث اتهمها بالإهمال في إسعاف نجله الذي تعرض إلى جرح سطحي أثناء شجاره مع أحد زملائه عقب الامتحان أول أمس.

بلاغ الشرطة ضد المعلمة

وعلى الفور كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، حماده النقيب رئيس فرعية المعلمين بملوي وديرمواس، بمرافقة المعلمة خلال الإجراءات القانونية وبحضور محامي النقابة الفرعية ومتابعة تطورات بلاغ الشرطة ضد المعلمة، والحفاظ على حقها القانوني.

وتبين حدوث شجار بين الطالب وأحد زملائه عقب الامتحان يوم السبت الماضي وأُصيب الطالب بجرح سطحي بسيط في يده وقامت مدير المدرسة بتوفير خدمة طبية عاجلة وتقديم الإسعافات الأولية وعرضه على طبيبة المدرسة وأكدت أنه جرح سطحي لا يستدعي ذهابه إلى المستشفى.

وتبين من تحقيقات النيابة تعنت ولي الأمر ضد مديرة المدرسة وتم إخلاء سبيل المعلمة دون توجيه أى إتهام لها من قبل النيابة، وعودتها إلى منزلها مساء أمس.

غرفة عمليات نقابة المعلمين

وكانت نقابة المعلمين، قررت تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة برئاسة محمد عبد الله، الأمين العام للنقابة، وتخصيص رقم «واتس أب» وهو 01555208606 ‏لتلقي شكاوى المعلمين مع بدء الدراسة، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أي معلم يواجه أي مشكلة خلال تأدية رسالته في تربية وتعليم الأجيال.