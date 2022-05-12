سيدات كفر الشيخ 14 ساعة أشغال شاقة في حصاد الخضروات: «عشان نقدر نعيش»

يستيقظن مع أذان الفجر، يرتدين ملابسهن المخصصة للعمل ليتجولن في الحقوق الزراعية ومزارع «الخيار والطماطم والفلفل الأخضر»، المنتشرة في مدينة بلطيم وقراها التابعة لمحافظة كفر الشيخ، بحثا عن جنيهات قليلة للإنفاق على أسرهن.. كُتب الشقا على الجبين منذ نعومة أظافرهن، فلم تقفن مكتوفات الأيدي أمام ظروف وتحديات الحياة، بل يعملن من أجل كسب قوت يومهن بالحلال.

السيدات يستيقظن مع أذان الفجر: الرزق يحب البدرية

«جوانتي وجردل بلاستيكي»، هي كل أدوات سيدات كفر الشيخ الشقيانة من أجل كسب قوت يومهن والحصول على بضع جنيهات يستطعن سد رمث أبنائهن بهم وفقا لخضراء محمد، إحدى العاملات في حصاد الطماطم والخيار والفلفل: «لو نمنا في بيوتنا منلاقيش نأكل، إحنا سلاحنا هو صحتنا وإيدينا، بنصحى من الفجر نلبس جلابياتنا ونجهز الجردل البلاستيكي والجوانتي ونقطع مسافات طويلة من القرى علشان نوصل لمزارع الطماطم والخيار والفلفل الأخضر علشان نقدر نصرف على عيالنا».

50 جنيهاً هي حصيلة عمل يوم قد تمتد ساعاته لنحو 14 ساعة، وفقا لمنال علي، إحدى العاملات: «بنشتغل من أذان الفجر لحد الساعة واحدة الظهر، وناخد راحة ونكمل لحد المغرب وبتكون اليومية 50 جنيها على كسرة ظهرنا طول اليوم، في الأراضي، بنجمع الطماطم والفلفل والخضار والخيار وبعد ما نقطفه في جرادل بلاستيكية، نعبيه في أقفاص المصنوعة من الجريد، وأوقات بنقوم بتحميلها على السيارات علشان تروح سوق الخضار، يعني 14 ساعة أشغال شاقة لكن بنحمد ربنا ».

سيدات كفر الشيخ يعملن نحو 14 ساعة يوميا

لم يختلف حال رضا محمود، السيدة الثلاثينية كثيرا عن نظيراتها، اضطرتها للخروج للعمل في مزارع الخضروات من أجل الإنفاق على اسرتها وتلبية احتياجاتهم بعد وفاة زوجها: «جوزي مات وسابلي 3 أطفال بجاهد في الدنيا وبعافر علشان ممدش إيدي لحد وعلشان أقدر اصرف عليهم وأعلمهم، بضطر أسيبهم ساعات طويلة علشان أطلع اشتغل وارجع بـ50 جنيه لشراء طعام لهم».

لا تتمنى السيدات سوى أن يديم الله عليهن الصحة التي هي سلاحهن في مواجهة الصعاب: «نتمنى ربنا يديم علينا الصحة، لأن صحتنا هي سلاحنا الوحيد، وربنال يكرمنا بمساعدات تقينا شر الخروج الصعب والعمل الشاق اللي قطم ضهرنا».