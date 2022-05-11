رئيس جامعة بني سويف ينعى شهداء القوات المسلحة

نعى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، ببالغ الحزن والأسى، شهداء القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة ونالوا شرف الشهادة خلال أداء واجبهم في إنفاذ القانون وملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية، من خلال ضربة جوية مركزة أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية.

رئيس جامعة بني سويف يدعو للمصابين بالشفاء العاجل

ودعا رئيس الجامعة، المولى عز وجل، أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

الشعب المصري يصطف خلف قيادته السياسية

وأكد رئيس جامعة بني سويف، أن الشعب المصري يصطف خلف قيادته السياسية، ويدعم جهود رجال القوات المسلحة الباسلة، واستمرارها في مكافحة الإرهاب وملاحقة عناصره لاقتلاعه من جذوره والقضاء عليه، داعياً الله عز وجل أن يحفظ وطننا الغالي من مكروه وسوء.