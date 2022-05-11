«الهجان» يفتتح وحدة التنمية المستدامة والتغيرات المناخية بجامعة بنها

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، يرافقه الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، وحدة التنمية المستدامة والتغيرات المناخية بمقر كلية الزراعة في مشتهر، بمركز طوخ، بحضور الدكتور محمود مغربي عراقي، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود الزعبلاوي، القائم بعمل عميد الكلية، ورانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكلاء الكلية.

واستمع محافظ القليوبية ورئيس الجامعة إلى شرح تفصيلي من المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعميد الكلية، حول الخدمات التي تقدمها وحدة التنمية المستدامة والتغيرات المناخية بالكلية، وأهم الإمكانيات بها.

تشكيل مجموعة عمل أكاديمية

وقال رئيس جامعة بنها إنه تم تشكيل مجموعة عمل أكاديمية، تعمل جاهدة لتنفيذ أهداف الجامعة، والتزامها بدعم المجتمع في مواجهة التغير المناخي، وتنظيم حملات توعية بقضية تغير المناخ وآثارها، وكيفية التعامل مع هذه الآثار على المستوى الفردي والمجتمعي، من خلال المحاضرات العامة.

وأشار إلى أنه تم إضافة قضية تغير المناخ ضمن مقرر القضايا المجتمعية كمتطلب تخرج للطلاب في المراحل المختلفة، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل بين الجامعات المصرية، بهدف تجميع القوى، وتوحيد المفاهيم، لتقديم مقترحات ومبادرات تدعم جهود الدولة في مجال مواجهة آثار تغير المناخ.

الزراعة الأكثر تأثراً بتغير المناخ

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود الزعبلاوي، عميد كلية الزراعة، أن اختيار كلية الزراعة لإنشاء وحدة التغيرات المناخية، جاء نظراً لأن الزراعة من أكثر القطاعات تأثراً بالتغيرات المناخية، وتسعى كلية الزراعة في مشتهر إلى تقليل استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية في الزراعة، والاتجاه إلى استخدام الأسمدة العضوية والمقومات الحيوية، للوصول إلى غذاء آمن.

ولفت «الزعبلاوي» إلى أن كلية الزراعة بمشتهر تسعى دائماً إلى نشر ثقافة المحافظة على البيئة، وكيفية مواجهة آثار التغيرات المناخية في القرى المحيطة بالكلية، في إطار المشاركة المجتمعية للجامعة.