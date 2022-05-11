جامعة القاهرة تثمن جهود الدولة في محاربة الإرهاب

ثمنت جامعة القاهرة نجاحات الدولة في عملياتها ثأرًا لدماء الشهداء ومحاربة الإرهاب واقتلاع جذوره، وتساند جامعة القاهرة الدولة المصرية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمن واستقرار الوطن.

جامعة القاهرة تؤكد دعمها للدولة في مواجهتها للإرهاب

وجددت جامعة القاهرة، في بيان لها، ثقتها الكاملة في عزيمة القيادة السياسية، وكبار رجال الدولة في اقتلاع الإرهاب من جذوره ومحاربة قوى الشر والظلام.

الخشت يدعو الله أن يحفظ مصر من كل سوء

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن تلك المحاولات البائسة من قوى الشر ومن يعاونهم لن تزيد قواتنا إلا إصرارًا وعزيمة، داعيا الله أن يحفظ مصر من كل سوء.