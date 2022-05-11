رامي جمال يحتفل بنجاح أغنية من أول دقيقة: «الثالثة عالميا»

احتفل الفنان رامي جمال، ملحن أغنية من أول دقيقة لإليسا وسعد لمجرد بتحقيق الأغنية المركز الـ3 عالميا في نسب الاستماع، حيث نشر تقرير المشاهدات العالمية وعلق عليه قائلا: «3 عالميا».

من أول دقيقة تتصدر التريند خلال 48 ساعة من عرضها

وتصدرت أغنية من أول دقيقة التريند خلال 48 ساعة من طرحها، وحققت 7 ملايين مشاهدة على يوتيوب، وتخطت الـ4 ملايين مشاهدة على إنستجرام، كما حققت أكثر من 23 مليون مشاهدة على تيك توك.

وتصدرت الأغنية التريند رقم 1 على اليوتيوب في عدد من الدول العربية، وهي: «مصر، لبنان، المغرب، تونس، الإمارات، الأردن، ليبيا».

كلمات أغنية من أول دقيقة

وتقول كلمات أغنية من أول دقيقة: «بغير من عيني وأنا شايفك وده اللي وصلت ليه.. لو اسمع اسمي بشفايفك بقولك كرريه.. وعمري ما هقدر أوصفلك بحبك قـد إيه.. ده من أول دقيقة حبك قلبي مال.. عرفت بميت طريقة أغير حال بحال.. بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال».

سعد لمجرد يروج لأغنية من أول دقيقة

وروج المطرب المغربي سعد لمجرد عبر حسابه بموقع التدوينات القصير تويتر للدويتو الغنائي من أول دقيقة الذي يجمعه بإليسا.

ونشر سعد لمجرد صوره تجمعه بإليسا وعلق عليها: «من أول دقيقة لحبك قلبي مال.. عرفت بميت طريقة تغيري حال بحال».

إليسا تروج لكليب من أول دقيقة

كما روجت الفنانة اللبنانية إليسا للدويتو من خلال نشر البرومو الدعائي لأغنيتها الجديدة من أول دقيقة، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، معلقة: «قريبا».

ولم تكشف إليسا عن هوية الفنان الذي يشاركها الدويتو ولكنها اكتفت بالإشارة إلى أن الأغنية تجمعها بفنان مغربي لم تكشف عن هويته.

ونشرت صورة لهما ظللت فيها شكله تماما، واكتفت بكتابة مقطع من الأغنية على الصورة: «الحب حد تستند عليه».