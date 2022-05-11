أغنية «من أول دقيقة» لـ إليسا وسعد لمجرد تتخطى الـ24.5 مليون مشاهدة

أصبحت على مدار الأيام الماضية أغنية «من أول دقيقة» التي تجمع الفنانة اللبنانية إليسا والفنان المغربي سعد لمجرد حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد النجاح الكبير الذي حققته الأغنية منذ أن طرحتها إليسا عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية «من أول دقيقة»

تفاعل عدد كبير من الجمهور مع الرومانسية الموجودة في كلمات الأغنية، وقصة الحب التي تجمع اللبنانية إليسا وسعد لمجرد، كما حققت الأغنية 24 مليونًا و650 ألف مشاهدة في أقل من أسبوع من طرحها عبر «اليوتيوب»، بالإضافة إلى تصدرها قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، ومن توزيع أحمد إبراهيم.

رامي جمال وسعد لمجرد يكشفان كواليس أغنية «من أول دقيقة»

وكان الفنان رامي جمال أعرب عن سعادته الشديدة بتلحين تلك الأغنية خلال لقائه في برنامج «insider بالعربي»، مشيرًا إلى أنَّ أمير طعيمة هو من تواصل معه لإخباره بهذا المشروع، رغم أنَّه كان على تواصل مع إليسا من أجل العمل على بعض أغنيات ألبومها الجديد.

كما كشف سعد لمجرد كواليس الديو الغنائي الذي جمعه بإليسا خلال لقاء تليفزيوني، موضحًا أنَّه أحب إليسا ودخلت قلبه منذ تعارفها، وبعدها قرر التعاون في أغنية جديدة، وأشار خلال اللقاء أنه يتوقع أن تحقق الأغنية هذا النجاح الكبير.

كلمات أغنية «من أول دقيقة»

وتقول كلمات أغنية «من أول دقيقة»:

بغير من عيني وأنا شايفك وده اللي وصلت ليه

لو اسمع اسمي بشفايفك بقولك كرريه

وعمري ما هقدر أوصفلك بحبك قـد إيه

ده من أول دقيقة حبك قلبي مال

عرفت بميت طريقة أغير حال بحال

بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال