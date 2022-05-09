أغاني العيد تتصدر «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي.. حلمي ينافس إليسا

انتعش السوق الغنائي مجددًا بعد انتهاء شهر رمضان الكريم حيث طرح عدد من الفنانين أغانيهم الخاصة، سواء بشكل شخصي أو ضمن أفلام موسم عيد الفطر ونجحت في تحقيق نجاح جماهيري كبير.

أولى هذه الأغاني التي احتلت تريند رقم واحد على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» أغنية من «أول دقيقة» التي تم تقديمها على طريقة الديو بصوت الثنائي الفنانة اللبنانية إليسا والفنان المغربي سعد لمجرد.

إليسا وسعد لمجرد يتصدران التريند

وبمجرد طرح أغنية من أول دقيقة حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فقد وصلت نسبة مشاهدتها حتى الآن إلى عشرة ملايين مشاهدة، وتعاونت فيها إليسا وسعد لمجرد مع الشاعر أمير طعيمة، والملحن محمد يحيى والموزع أحمد إبراهيم.

وأشاد بأغنية أول دقيقة عدد كبير من الفنانين كان أبرزهم الفنانة شيريهان التي شاركتها مع جمهورها عبر صفحتها الخاصة على موقع «تويتر» وعلقت عليها قائلة: «عندما يلتقي الإبداع والإتقان والإحساس لا يصح إلا الصحيح».

أغنية أحمد حلمي تتخطى المليون الأول

أغنية «الحركة دي» التي قدمها الفنان أحمد حلمي ضمن أحداث فيلمه الجديد «واحد تاني» نجحت في تخطي حاجز المليون الأول في أقل من أربعة أيام واحتلت تريند رقم 6 على موقع يوتيوب.

وتفاعل الجمهور مع الأغنية بشكل كبير خصوصا مع إطلاق حلمي لتحد خاص على الأغنية وشارك فيه الفنان أحمد سعد وشارك الفيديو عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي والصور «إنستجرام».

وانضمت إليهم أغنية سيبوني التي قدمها الثنائي محمود الليثي ورضا البحراوي، وكانت الأغنية الدعائية لفيلم زومبي الذي خاض به الفنان علي ربيع سباق أفلام عيد الفطر وبالفعل حققت نجاحًا كبيرًا حيث وصلت نسبة مشاهدتها إلى 2 مليون حتى الآن.