محافظ سوهاج يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية ويتبادلان الدروع

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والوفد المرافق له، بحضور القس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فكري، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي ورئيس مجلس الحوار، والقس عماد شوقي راعي الطائفة الإنجيلية بسوهاج.

لقاء لبحث أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة القبطية الإنجيلية

تناول اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين محافظة سوهاج والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، في ضوء انعقاد لقاء اليوم «معا من أجل التنمية المستدامة بمحافظة سوهاج»، والذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع المحافظة وزارة التضامن الاجتماعي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لإطلاق 4 مبادرات تنموية بمحافظة سوهاج تستهدف دعم المشروعات الزراعية، والأمن الغذائي، والتمكين الاقتصادي لأصحاب المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

محافظ سوهاج ورئيس الطائفة الإنجيلية يتبادلان الدروع التذكارية

وعلى هامش اللقاء، تبادل محافظ سوهاج ورئيس الطائفة الإنجيلية الدروع التذكارية، حيث أهدى القس أندريه زكي درع الهيئة القبطية الإنجيلية للواء طارق الفقي محافظ سوهاج، تقديرا لمجهوداته في دعم أنشطة الهيئة، وأهدى محافظ سوهاج، درع المحافظة لرئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، تقديرا لدور الهيئة وأنشطتها المجتمعية التنموية بسوهاج.

وكان قد تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لمشروعات التابعة لشباب والرياضة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري.