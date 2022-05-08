وزير الشباب يستعرض أمام «دفاع البرلمان» دوره فى دعم الوعي والانتماء

شهد اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، إشادات واسعة من أعضاء اللجنة، بجهود الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، في ملف الوعي، ودعم الانتماء لدى الشباب المصري.

نشر الفكر والوعي الوطني

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، لاستعراض جهود الوزارة، لنشر الفكر والوعى الوطني بين شرائح المجتمع، للحفاظ على الأمن القومي المصري.

قال النائب عبدالمنعم شهاب، إن الدكتور أشرف صبحي استطاع إثبات جدارة كبيرة في ملف الأمن القومي، وبناء الإنسان، ونجح في تحقيق استراتيجية الدولة، من خلال البرامج الكبيرة التى تنفذها الوزارة، مؤكدا أن ملف الشباب لا يقل أهمية عن التعليم والصحة.

أضاف أن وزير الشباب، نجح من خلال دراسته في الادارة والفلسفة الرياضية، فى تحقيق نقلة نوعية، على مستوى ملف الشباب والأمن القومي، مشيدا بالاستراتيجية التي عرضها الوزير خلال الاجتماع، التي يسعى من خلالها لتطوير مراكز الشباب، حتى تستوعب أكبر عدد من المواطنين.

وقال اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع، إن وزير الشباب، كان الوزير الوحيد الذى يلتزم باستقبال النواب، خلال الموعد المحدد لهم أسبوعيا، أثناء ذروة انتشار فيروس كورونا، ما يعكس حرصه على تحقيق مصالح الشباب المصري.

الاتصال السياسي

أشار العوضي، إلى أن مكتب وزير الشباب مفتوح أمام جميع النواب، ولا تقتصر موافقته على طلبات النواب أثناء تواجده فى المجلس فقط، داعيا أعضاء المجلس الذهاب للوزارة، قائلا: «الوزير دائما مكتبه مفتوح أمام جميع النواب».

ووصف عدد من نواب اللجنة مسئولي الاتصال السياسي بالوزارة، فى قطاعي الشباب والرياضة، بكتيبة الكوماندوز التي لا تدخر جهدا من أجل إنهاء كل طلبات النواب، والعمل على سرعة تنفيذها.