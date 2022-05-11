علي السمودي: متخصصون في قتل الفلسطينيين اغتالوا شيرين أبوعاقلة

نشرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية تقريرا عن وفاة الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبوعاقلة، تضمن شهادة لزميلها الصحفي علي السمودي الذي أصيب برصاصة في الظهر خلال وجوده معها في مخيم جنين، أشار فيها بأصابع الاتهام إلى الجيش الإسرائيلي.

علي السمودي: قتلة متخصصون في قتل الفلسطينيين

وقال الصحفي على السمودي زميل شيرين أبوعاقلة: «إحنا كنا داخلين نصور عملية الجيش الإسرائيلي، وفجأة واحد أطلق علينا النار، وما طلبوش مننا نطلع أو نوقف.. وأطلقوا علينا النار، ورصاصة أصابتني ورصاصة أصابت شيرين، وقتلوها بدم بارد، وهم قتلة متخصصون في قتل الإنسان الفلسطيني».

علي السمودي: المقاومة لم تقتل شيرين أبوعاقلة

وردا على سؤال للصحفي علي السمودي حول مدى صحة الادعاءات الإسرائيلية حول مسؤولية المقاومة الفلسطينية عن مقتل شيرين أبوعاقلة، قال: «ما كانش عندنا أي مقاومة أو مقاومين، وذلك في تأكيد جديد».

وكان مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبوعاقلة، قد أثار موجة إدانات دولية واسعة، حيث ندد البيت الأبيض بمقتلها، ودعا لإجراء تحقيق مستفيض في هذا الشأن، كما أدانت الخارجية الأمريكية أيضا مقتل شيرين أبوعاقلة، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن مقتلها.

إدانات دولية واسعة لمقتل شيرين أبوعاقلة

وفي السياق نفسه، طالب الاتحاد الأوروبي، أيضا، في وقت سابق، بإجراء تحقيق مستقل حول مقتل الصحفية شيرين أبوعاقلة، صباح اليوم، بطلق ناري في الرأس، كما طالبت السفارة البريطانية في إسرائيل كذلك، بإجراء تحقيق سريع ومعمّق وشفاف في مقتل الصحفية شيرين أبوعاقلة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، صباح اليوم، مقتل الصحفية أبوعاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين صباح اليوم الأربعاء، هذا فضلا عن إصابة زميلها الصحفي علي السمودي.