البيت الأبيض يندد بقتل شيرين أبوعاقلة.. ويطالب بفتح تحقيق عاجل

ندد البيت الأبيض بقتل الصحفية شيرين أبوعاقلة داعيا لإجراء تحقيق مستفيض حول مقتلها، وذلك حسبما نقلت سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل، كما أدانت الخارجية الأمريكية مقتل الصحفية الفلسطينية التي تحمل الجنسية الأمريكية.

الخارجية الأمريكية تطالب بمحاسبة المسؤولين عن مقتل شيرين أبوعاقلة

ودعا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إلى فتح تحقيق فوري وشامل في مقتل الصحفية شيرين أبوعاقلة، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن مقتلها، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

برايس: نشعر بحزن شديد ويجب محاسبة المسئولين

وكتب برايس، عبر حسابه على تويتر: «نشعر بحزن شديد وندين مقتل الصحفية الأمريكية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة في الضفة الغربية، ويجب أن يكون التحقيق فوريا وشاملا ويجب محاسبة المسؤولين، فموتها هو إهانة لحرية الإعلام في كل مكان».

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم، مقتل الصحفية شيرين أبوعاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين صباح اليوم الأربعاء، فضلا عن إصابة زميلها الصحفي علي السمودي.