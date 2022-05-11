ملك أحمد زاهر عن فيلم «فارس»: «يارب تجعل في وجهنا القبول»

كشفت الفنانة ملك أحمد زاهر، عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن اسم الشخصية التي تجسدها خلال أحداث فيلم «فارس» من بطولة والدها الفنان أحمد زاهر.

ونشرت ملك البوستر الدعائي الذي يحمل صورتها للفيلم، وعلقت عليه قائلة: «سماح فيلم (فارس) يوم 5-18بجميع دور العرض في مصر و الوطن العربي».

وأضافت: «يارب تجعل في وجهنا القبول، وتكلل تعبنا ومجهودنا بالنجاح».

وتجسد ملك خلال أحداث فيلم «فارس» دور سماح شقيقة فارس، والذي يجسد أحمد زاهر والتي تعمل خادمة لدى رجل الأعمال الذي يقوم بدوره الفنان حسين فهمي وزوجته في قصرهما، إذ تقع زوجة رجل الأعمال في غرام «فارس» وعندما يرفضها تنتقم منه في شقيقته، وتتفق مع مجموعة البلطجية لاغتصاب شقيقته «سماح».

فيلم فارس

فيلم «فارس» بطولة الفنان أحمد زاهر عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم حسين فهمي وصلاح عبد الله وإيمان العاصي وباميلا الكيك وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف حسام موسى وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وتدور أحداث فيلم «فارس» حول الشاب فارس الذي تنشأ بينه وبين رجل أعمال العديد من الصراعات التي تتسبب في العديد من مشاهد العنف والضرب والأكشن كما ظهر خلال البرومو الرسمي للفيلم الذي طرحة الفنان احمد زاهر منذ ايام عبر حسابة بموقع الفيديوهات والصور انستجرام.

و احتفل «زاهر» خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بنجاح البرومو الدعائي للفيلم وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدّر التريند بعد عرضه، إضافة إلى أنَّه حصد 10 ملايين مشاهدة عبر اليوتيوب بعد ايام قليلة من طرحة.