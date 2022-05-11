بسمة وهبة ناعية شيرين أبو عاقلة: كانت تنقل خسة وجرائم الاحتلال

قدمت الإعلامية بسمة وهبة، خالص التعازي في استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة التي استشهدت صباح اليوم، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ ذكرت أن استشهادها يضاعف الوجع فيما يحدث في القضية الفلسطينية، مشيرةً إلى أنّ المصادر الإسرائيلية تحاول تجميل صورة جرائمها، وتزعم بأنها قتلت نتيجة إطلاق نار عشوائي، وهذا أمر غير صحيح، بل إن الصورة تُعبر عن أن هناك عمدًا في قتلها.

المراسلة شيرين أبوعاقلة استشهدت برصاصة في الرأس

وأضافت «وهبة»، في حلقة اليوم من برنامج «90 دقيقة»، والذي يُعرض على شاشة « المحور» أنّ المراسلة شيرين أبو عاقلة استشهدت نتيجة لرصاصة أصابتها في رأسها أثناء قيام قوات الاحتلال باقتحام جنين، وإن دل ذلك فإنه يدل على أننا أمام جريمة جديدة من جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وفي حق الإعلام والصحافة التي تنقل جرائم وخسة الاحتلال، مؤكدة أن وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية تتناقل الخبر وتصفه بأنه كارثة.

أبوعاقلة كشفت جرائم إسرائيل

وأوضحت الإعلامية بسمة وهبة، أن الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، كانت أحد العيون الذي يرى بها دول العالم جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ومن ثمّ، فإن استشهادها خسارة كبيرة، «كل نقطة عرق بذلتها للدفاع عن قضية فلسطين وكشف الحقائق تعتبر أطهر من جيش الاحتلال الذي قتلها»، داعية الله بأن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يكون هناك تحقيق دولي موسع في حادث استشهادها لأنه أبرز دليل على استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المدنيين ليل ونهار.