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حزب مستقبل وطن ينعى شهيدة الصحافة العربية شيرين أبو عاقلة

كتب:

حسام حربى
04:07 م | الأربعاء 11 مايو 2022
شيرين أبو عاقلة

شيرين أبو عاقلة

نعى حزب مستقبل وطن شـهيدة الصحافة العربية، الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي استشهدت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم، الأربعاء.

التعازي للصحفيين والإعلاميين العرب

وأعـرب حزب مستقبل وطن، في بيان له، منذ قليل، عـن خالص مواساته وتعازيه إلى الصحفيين والإعلاميين العرب، وإلى أسرة الفقيدة وعائلتها وأن يلهمهـم الله الصبر والسلوان.

من هي الصحفية شيرين أبو عاقلة

وتخصصت الصحفية شيرين أبو عاقلة، في الصحافة المكتوبة، وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك في الأردن، بعدما درست الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، لتعود إلى فلسطين، وتنقل ما يحدث في الداخل الفلسطيني من انتهاكات تمارس ضد شعبها من قبل المحتل الإسرائيلي، لتكون واحدة من أفضل المراسلات الصحفيات في تغطية الأحداث الفلسطينية في الداخل.

 

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