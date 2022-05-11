نجوم الفن والإعلام ينعون شيرين أبو عاقلة بكلمات مؤثرة: صاحبة صوت حر وقوي

خيمت حالة من الحزن على صفحات التواصل الاجتماعي، فور إعلان خبر استشهاد الإعلامية شيرين أبو عاقلة، وتحولت صفحات الفنانين والإعلاميين عبر السوشيال ميديا لدفتر عزاء.

نعي الفنانين والإعلامين للصحفية شيرين أبو عاقلة

ونعى راغب علامة شيرين أبو عاقلة قائلا: «‏كم هو مُؤلم استشهاد الصحفية ⁧‫شيرين أبو عاقلة‬⁩ من قبل الاحتلال الصّهيوني، أنه خبر حزين جدا ومؤسف، لأن فيه قتل للإنسانيّة ولإرادة الحياة، ومن الأخبار السيئة التي تفوح منها رائحة الدّماء البريئة والقتل والموت، ‏كامل العزاء للوطن العربي في استشهاد الفقيدة رحمها الله».

وقال المطرب الفلسطيني محمد عساف: «الصحفية شيرين أبو عاقلة تنضم لقافلة الشهداء، عرفناها صحفية شجاعة صاحبة صوت حر وقوي، ‏كل التعازي لعائلتها وللعائلة الصحفية ولكل الشعب الفلسطيني، ‏طريقنا إلى الحرية مليء بالتضحيات والدموع، لكننا نصل لا محالة، ‏عاشت فلسطين».

وقالت نانسي عجرم: «شيرين أبو عاقلة شهيدة الصحافة والوطن والقضية، الله يرحمك».‬⁩

كما نعت الفنانة ماغي أبو غصن، شيرين، قائلة: «الرحمة لروح الشهيدة البطلة ⁧‫شيرين أبو عاقلة‬⁩ جرح ما كان يعرف يشفى».

نيشان عن استشهاد شيرين أبو عاقلة: جريمة بلا عقاب

وكتب الإعلامي اللبناني نيشان: «شيرين أبو عاقلة جريمة بلا عِقاب؟! ‏لروحِكِ السّلام».

وعلق عاصي الحلاني على وفاة شيرين أبو عاقلة قائلا: «خبر محزن استشهاد ⁧‫شيرين أبو عاقلة،‬⁩ رحمكي الله يا صوت ⁧الأرض‬،⁩ وصوت ⁧فلسطين،‬⁩ إنا لله وإنا إليه راجعون»‬⁩.

ونشرت الإعلامية لميس الحديدي صورة الصحفية الراحلة بجوار صديقتها، وعلقت قائلة: «صورة الرعب.. زميلة شيرين أبو عاقلة‬⁩ لم تستطع إنقاذها لأنها تحت وابل من الرصاص.. هل هذا المشهد يمكن أن يحدث في أي مكان في الدنيا إلا ⁧‫فلسطين؟».

وقال الفنان نبيل الحلفاوي: «الاحتلال الوحيد في العالم لن يسكت صوت الحقيقة.. حتى لو استشهد كل من يبلغها للعالم.. ولكن متى يستيقظ ضمير العالم؟.. ⁧‫شيرين أبو عاقلة».‬⁩

أحمد شوبير ينعى شيرين أبو عاقلة

ونعى الإعلامي أحمد شوبير، شيرين أبو عاقلة قائلا: «أنعى بكل الأسى رحيل الزميلة الإعلامية شيرين أبو عاقلة التي قتلت برصاص الغدر إنا لله وإنا اليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل».