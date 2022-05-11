18 مرشحا يتقدمون للمنافسة على مقعدين بمجلس إدارة «مياه سوهاج»

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج والعضو المنتدب، والدكتور هشام أبو زيد وكيل مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، مقر لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج.

انتخابات مجلس الإدارة بشركة مياه الشرب

وأشار المستشار محمد كامل، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن اللجنة الخاصة بطلبات المرشحين استقبلت طلبات 18 مرشحا للتنافس على شغل مقعدين بمجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وأنه من المقرر إجراء الانتخابات يوم الاثنين الموافق 16 مايو 2022، وتم وضع عدد من الضوابط للترشح لعضوية مجلس الإدارة.

وتشمل ضوابط الترشيح لمجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وأن يكون لائقاً طبياً وألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي بعقوبة جنائية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وألا يكون قدر صدر له قرار بالجزاء لمدة أكثر من 15 يوما، وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونا.

انتخابات مجلس إدارة اللجنة النقابية بـ«مياه سوهاج»

جدير بالذكر أنه تجري أيضا يوم الاثنين الموافق 16 مايو 2022، انتخابات مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج لاختيار رئيس اللجنة و13 عضوا يمثلون جميع أفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بجميع مراكز المحافظة.